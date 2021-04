Geschichte aus der Region – Was bedeuten die Bollen auf dem Baselbieterstab? Das neue Buch von René Salathé beleuchtet zahlreiche historische und kulturelle Eigenheiten aus Basel-Stadt und Baselland. Thomas Gubler

Das Denkmal auf der Hülftenschanze erinnert an die letzte kriegerische Auseinandersetzung zwischen Baselbietern und Stadtbaslern. Foto: Tamedia-Archiv

Kurz, prägnant und reich illustriert sind jeweils René Salathés Essays in seinen Büchern. Das war so bei seinen dreiteiligen «Neue Baselbieter Merkwürdigkeiten» und ist in seinem neuen Buch «Basel. 100 Bausteine zur Geschichte von Stadt und Land» nicht anders. Die einzelnen «Bausteine» widmen sich 18 Themen und bilden so ebenso viele Kapitel. Dabei ist aber nicht von einer strengen Strukturierung des Stoffes die Rede, sondern eher von einem Themen-Mosaik – bestehend aus Zwingendem wie der Kantonstrennung, der Fasnacht und dem Chienbäse und eher Originellem wie der Hommage an die Kopfweide. «Wahrzeichen – eine Auswahl», «Denkmäler der Geschichte», «Brauch und Tradition» heissen die jeweiligen Kapitel unter anderem. Und was als Baustein bei der einen Gruppe eingereiht ist, könnte problemlos auch unter einem anderen Titel stehen.