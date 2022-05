Krieg in der Ukraine – Gerüchte um Kampfdelfine Patrouillieren Meeressäuger im Hafen von Sewastopol, um russische Kriegsschiffe vor Sabotage zu schützen? Tina Baier

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Besuch eines Ozeanariums im Jahr 2013. Über den militärischen Einsatz von Delfinen gibt es kaum zuverlässige Informationen. Foto: Alexei Nikolsky (AFP)

Das russische Militär setzt im Schwarzen Meer angeblich Kampfdelfine ein. Das berichten amerikanische Medien unter Berufung auf das unabhängige US Naval Institute (USNI) in Maryland. Satellitenaufnahmen zeigten demnach, dass an der Einfahrt zum Hafen in Sewastopol zwei Unterwasserkäfige platziert worden sind. Und zwar bereits im Februar, also ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann.