Alles zum FCB-Spiel in Lugano – Was als Basler Horrorfilm beginnt, findet irgendwie ein Happy End Der FC Basel zeigt in Lugano zunächst eine seiner schwächsten Halbzeiten der Saison. Doch weil der Gegner danach nicht den K.-o.-Schlag sucht, wird aus einem 0:2 ein 2:2. Oliver Gut

Darian Males erzielt in der 74. den Anschlusstreffer und trägt den Ball gleich zum Anspielpunkt – es ist ein Einsatz, der sich lohnen wird. Foto: Samuel Golay (Keystone).

Vor dem Spiel

Der FC Basel ist bereits am Samstag ins Tessin gereist. Mit im Gepäck hat er dabei die positiven Emotionen eines 2:0-Conference-League-Playoff-Triumphs über Trabzonspor – aber auch eine knifflige Aufgabe: Weil Arnau Comas weiter rekonvaleszent fehlt und mit Kasim Adams sowie Fabian Frei zwei weitere Spieler ausfallen, die es gewohnt sind, in der Innenverteidigung zu agieren, muss Interimstrainer Heiko Vogel seine Abwehr neu erfinden. Zusätzlich erschwert wird diese Denksportaufgabe dadurch, dass Riccardo Calafioris Fitness ein Fragezeichen darstellt und er zunächst auf der Ersatzbank Platz nimmt.

So kommt es, dass Andy Pelmard der einzige Akteur ist, der auch am Donnerstag Teil der Abwehrreihe war. Neben dem französischen Innenverteidiger spielt notgedrungen Mittelfeld-Mann Wouter Burger, auf der rechten Seite verteidigt Sergio Lopez, und auf der linken Seite kommt der junge Hugo Vogel zu seinem zweiten Startspiel-Einsatz für den FCB.

Weil Trabzonspor Kraft gekostet hat, wechselt Vogel aber auch auf den offensiveren Positionen einen Teil des Personals: Dan Ndoye und Darian Males rutschen als Flügelzange ebenso in die Startelf wie Bradley Fink als Stossstürmer: Für den 19-jährigen Zuger ist es im fünften Anlauf der erste Einsatz überhaupt, zu dem er seit dem Trainerwechsel kommt.

Die erste Hälfte

Angeordnet ist das Basler Personal dabei in einem 4-1-4-1, wobei Andy Diouf im Mittelfeld-Zentrum je nach Situation zwischen Offensive und Defensive hin- und herpendeln soll. Gefordert ist er dann allerdings primär defensiv. Das liegt auch an einem FC Lugano, der – im 3-4-3 gruppiert – einen sehr aktiven, angriffigen ersten Durchgang zeigt. Gnadenlos wird dabei die linke Defensivseite von Rotblau mit den wenig eingespielten Burger und Vogel attackiert.

Tessiner Freude über die 2:0-Führung: Renato Steffen (links) und Torschütze Ignacio Aliseda. Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus)

Mal für Mal gelingt es den Gastgebern, die Bälle gefährlich in die Schnittstellen zu spielen, was bereits von den ersten Minuten an zu Topchancen führt. Erstaunlich ist nur, dass es bis zur 32. Minute dauert, bis man sich durch Celars Treffer belohnt. Da aber in der 39. Aliseda nachdoppelt, passt das Pausenresultat von 2:0 ganz gut zum Dargebotenen.

Die zweite Hälfte

Es ist so nachvollziehbar wie zwingend, was in der Pause passiert: Heiko Vogel korrigiert die Vierer-Abwehrkette und besetzt die gesamte linke Seite neu. Vogel und Diouf bleiben drin, Burger rückt ins zentrale Mittelfeld vor – und es kommen Michael Lang und Calafiori. Von rechts nach links wird die Abwehr nun so gebildet: Lang – Pelmard – Calafiori – Lopez.

Das wirkt von Beginn an stabiler. Allerdings wohl auch, weil Lugano sich nun auf eine absicherndere, weniger angriffige Spielweise beschränkt. Der FCB kommt nun eher zu Offensivszenen. Noch immer mit 0:2 im Rückstand, nimmt Heiko Vogel dann in der 69. einen Dreifach-Wechsel vor. Was ein bisschen nach Verzweiflungstat riecht, trägt Früchte: In der 74. gelingt Males nach einer Flanke des eingewechselten Hugo Novoa der Anschlusstreffer, der die Partie noch einmal öffnet – und in der 83. erzielt Lang tatsächlich per Kopf das 2:2. Der FCB holt im Sottoceneri einen Punkt, der zur Pause in weiter Ferne schien.

Der Knackpunkt

Es gibt nicht den einen Moment. Aber es gibt einen Doppelwechsel zur Pause, der das Defensiv-Dispositiv nachhaltig korrigiert – und es gibt einen Dreierwechsel in der 68., der die Offensive noch einmal belebt. Beides ist nötig, damit aus einem Horrorstreifen eine Art Film mit Happy End wird.

Die Unparteiischen

Es bleibt keine Szene in Erinnerung, die zu Diskussionen Anlass gibt. Und es ist eine Partie – hört, hört! – die tatsächlich ohne einen Eingriff des VAR auskommt.

Der O-Ton

Seine Korrekturen wirken: FCB-Interimstrainer Heiko Vogel. Foto: Samuel Golay (Keystone)

«Wenn ich berücksichtige, dass wir am Donnerstag kein leichtes Spiel hatten, und wenn ich sehe, wie wir die erste Hälfte verschlafen und verdient mit 0:2 verloren haben, dann ist dieses 2:2 in Lugano und dieser Punktgewinn unter dem Strich ein positives Ergebnis dieser Auswärtsreise», sagt FCB-Sportdirektor und Interimstrainer Heiko Vogel nach dem Schlusspfiff. Mehr ist dem nicht beizufügen.

Die Folge

Passiert ist damit aus Basler Sicht nichts – abgesehen davon, dass nun nur noch 14 statt 15 Runden zu spielen sind. Bedeutet: Der FCB liegt in der Super League mit 27 Punkten unverändert auf dem sechsten Tabellenplatz – mit sieben Zählern Rückstand auf Rang 2 und fünf Punkten Vorsprung auf den Barrage-Platz. Auch das war schon zuvor der Fall… Weiter geht es am Mittwoch mit einer Basler Saisonspezialität: Am Mittwoch im Cup-Viertelfinal heisst es siegen oder fliegen. Bisher hat das immer funktioniert.

FC Lugano - FC Basel 2:2 (2:0) Infos einblenden Cornaredo. – 3205 Zuschauer. – SR Wolfensberger. Tore:

33. Celar 1:0 (Im Konter erhält Celar den Pass in den Lauf und schiebt ihn links an Hitz vorbei).

38. Aliseda 2:0 (Macek passt von rechts scharf vor den Torhüter, Aliseda schiebt ein).

74. Males 2:1 (Nach einer Flanke von Novoa steht Males am Aussenpfosten allein und köpft den Ball rein).

83. Lang 2:2 (Darian Males dribbelt sich frei und flankt auf den hochsteigenden Lang, der den Ball in das lange Eck köpft). Verwarnungen Lugano:

92. Hajrizi (Foul an Kade).

94. Hajdari (Foul an Males). Verwarnungen Basel:

4. Vogel (Foul an Macek).

31. Xhaka (Foul an Aliseda).

42. Burger (Foul an Aliseda).

68. Fink (Foul an Hajrizi).

93. Lang (Unsportlichkeit). Aufstellung Lugano (3-4-3):

Saipi; Doumbia, Hajrizi, Hajdari; Macek (84. Espinoza), Sabbatini, Bislimi (84. Mai), Valenzuela; Steffen, Celar (46. Babic), Aliseda (70. Bottani). Aufstellung Basel (4-1-4-1):

Hitz; Lopez, Pelmard, Burger, Vogel (46. Lang); Xhaka; Males, Amdouni (68. Novoa), Diouf (46. Calafiori), Ndoye (68. Kade); Fink (68. Zeqiri). Bemerkungen: FCB ohne Comas und Augustin (beide rekonvaleszent nach Muskelfaserriss), Frei und Adams (gesperrt), De Mol, Chipperfield, Sène, Onyegbule (ohne Aufgebot). – Ersatz: Salvi, Millar, Essiam.

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.