«Apropos» – der tägliche Podcast – Was ändert Sommarugas Rücktritt im Machtpoker um den Bundesrat? Die Bundesrätin Simonetta Sommaruga tritt auf Ende Jahr zurück. Im Podcast blicken wir auf ihre 12-jährige Amtszeit zurück. Und nach vorn, auf die nun anstehende zweifache Bundesratswahl. Philipp Loser als Host Fabian Renz als Gast Mirja Gabathuler

Weil ihr Ehemann, der Schriftsteller Lukas Hartmann, einen Schlaganfall erlitten hat, ändert Bundesrätin Simonetta Sommaruga ihre Prioritäten. Sie wolle auf Ende des Jahres zurücktreten, gab sie gestern überraschend bekannt. Damit werden auf Ende Jahr zwei Bundesratssitze neu zu besetzen sein: ihr eigener und der von Bundesratskollege Ueli Maurer.

Im täglichen Podcast «Apropos» blickt Fabian Renz, Leiter der Bundeshausredaktion von Tamedia, zurück auf die 12-jährige Amtszeit der SP-Politikerin. Was bleibt von ihrer Politik und ihrer Art des Politisierens in Bundesbern? Zudem gibt er Antworten auf die wichtigsten Fragen, die sich nach diesem Rücktritt stellen: Was passiert nun inmitten der Stromkrise mit dem Energiedossier? Wer kommt für die Nachfolge der abtretenden Bundesrätin infrage?

Fabian Renz leitet das seit 2018 bestehende Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @renzfabian01 Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

Fehler gefunden?Jetzt melden.