Miss Finance: Liebe und Finanzen – Warum wir mit dem Partner über Geld reden müssen Viele Paare haben Meinungsverschiedenheiten, wenn es um Finanzen geht. Mit diesen Tipps fallen die Diskussionen leichter. Angela Mygind

Geldangelegenheien sind nicht romantisch – sollten aber auch der Liebe willen geregelt werden. Foto: Getty Images

Finanzen führen in vielen Partnerschaften zu Reibereien. Obwohl es beim Streit auf den ersten Blick bloss um einen Betrag oder etwas Sachliches gehen mag, stecken oftmals Grundwerte dahinter. So geht es in vielen Diskussionen wahrscheinlich nicht nur darum, ob man sich jetzt ein teures Sofa oder doch das günstigere kauft, sondern auch um die Wertschätzung des Partners und dessen Einstellung. Einige Punkte können Sie beachten, damit der Umgang mit Geld in der Partnerschaft einfacher wird.