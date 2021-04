Gerhard Richter, «Vierwaldstättersee», 1969, Öl auf Leinwand, 120 × 150 cm Foto: Robert Bayer (Gerhard Richter, Daros Collection, Schweiz)

Könnte Stille sprechen, sie erreichte mich hier: Stehend und schauend vor dem Gemälde «Vierwaldstättersee», 1969 von Gerhard Richter gefertigt. Ein grossformatiges Werk, in Schwarzweiss gehalten, schwebend zwischen fotografischer Abbildung und Pinselstrich. Das Werk ist bis zum 25. Juli in der Ausstellung «Gerhard Richter. Landschaft» im Zürcher Kunsthaus zu sehen.

Die wortlose Beredtheit des Bildes ergreift einen unmittelbar. Man kann verstehen, weshalb der junge Richter 1966 sagte: «Über Malerei zu reden, ist nicht nur sehr schwierig, sondern vielleicht sinnlos, weil man nur das in Worte fassen kann, was in Worte zu fassen geht, was mit der Sprache möglich ist. Und damit hat ja eigentlich Malerei nichts zu tun.»