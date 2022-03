Wissenschaft des Geschmacks – Warum wir Burger und Pizza lieben Bei Pizza, Schnitzel, Burger und Pommes frites überkommt die halbe Welt pure Essenslust. Woran liegt das? Auf den Spuren von Geschmack und Konsistenz. Michael Lütscher (Schweizer Familie)

Wie esse ich dieses Ding? Das ist das Hauptproblem beim Burger. Foto: Getty Images

Gibt es in der Betriebskantine Wiener Schnitzel, ist die Warteschlange vor der Theke so lang wie nie sonst.

Das Wiener Schnitzel. Ein Anachronismus. Es widerspricht allem, was der Zeitgeist vom Essen verlangt. Fleisch, das in Fett gebacken wird. Und hierzulande meist zusammen mit Pommes frites als «Schnipo» auf die Teller kommt, was eine Verdoppelung der Menge an Fett bedeutet. Fett, das in der Lebensmittelpyramide der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung sehr weit oben in der schmalen Spitze steht, also nur wenig genossen werden sollte.