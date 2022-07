Rätselhaftes Phänomen – Warum wir ausgerechnet in den Ferien krank werden Wer sich ständig übernimmt, riskiert, dass er die Ferien mit Fieber und Halsweh im Bett verbringt. Lesen Sie hier, ob Sie auch anfällig sind für die «Freizeitkrankheit». Susanne Stettler

Schlechter Start in die Ferien: Kaum ist der Alltagsstress weg, kommen die ersten Symptome. Foto: Getty

Endlich Ferien! Aber kaum haben sie begonnen, steigt dieses unangenehme Gefühl in einem hoch – und ehe man sichs versieht, liegt man auch schon flach. Das ist ganz typisch für die «Freizeitkrankheit», auch «Leisure Sickness» genannt. Wobei korrekterweise nicht die langersehnte Freizeit krank macht, sondern der stressige Alltag davor.

In Deutschland ergab vor wenigen Jahren eine Untersuchung der Internationalen Hochschule (IU) in Bad Honnef/Bonn, dass 22 Prozent der Berufstätigen bereits mit der Freizeitkrankheit Bekanntschaft gemacht haben. An der repräsentativen Online-Umfrage hatten 2000 Personen teilgenommen.

Perfektionismus ist ein Risiko

Weiter zeigte sich, dass davon nicht nur Führungskräfte betroffen waren, sondern auch «normale» Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem hohen Pensum, grossem Verantwortungsgefühl und einer hohen Identifikation mit ihrem Job. Gefährdet, ein Opfer der Leisure Sickness zu werden, sind also all jene, die ehrgeizig und perfektionistisch sind, sowie jene, die nicht abschalten und sich entspannen können.

Ein Pionier auf diesem Gebiet ist Ad Vingerhoets, Professor für Klinische Psychologie an der Universität Tilburg (NL). «Ich fing an, mich mit diesem Phänomen zu beschäftigen, als ich feststellte, dass ich mehrere Jahre hintereinander in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr immer krank war. Dasselbe geschah während der ersten Tage eines Urlaubs», erinnert er sich. «Wenn ich im Laufe des Jahres gelegentlich erkrankte, fiel mir zudem auf, dass sich die Symptome jeweils am Freitag um etwa 16 Uhr einstellten und ich aber am Montag früh immer wieder gesund war.»

Der Experte: Ad Vingerhoets ist Professor für Klinische Psychologie an der Universität Tilburg in den Niederlanden. Foto: Maurice van den Bosch

Schnell merkte Vingerhoets, dass er damit nicht allein war. «Als ich auf einer Party von meinen Erfahrungen erzählte, stellte sich heraus, dass es auch andere Menschen gab, die unter ähnlichen Problemen litten.»

Der Psychologe beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Im Jahr 2001 leitete er eine Studie zum Thema Freizeitkrankheit. Und tatsächlich: «Wir stellten fest, dass bei vielen Menschen an den Wochenenden und während der ersten Ferientage gesundheitliche Probleme auftreten. Die häufigsten Beschwerden sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen und Übelkeit. Auch Erkältungs- und Grippeschübe häufen sich zu Beginn des Urlaubs.»

Arbeitsbedingte Ablenkung fehlt

Erklärungsversuche für das Phänomen gibt es einige, Ad Vingerhoets hält jedoch die beiden folgenden Theorien für am plausibelsten:

• Menschen mit hektischen Berufen nehmen ihre Körperempfindungen in der Freizeit viel stärker wahr als an normalen Arbeitstagen, weil ihre auf ihren Körper gerichtete Aufmerksamkeit in der Hektik des Alltags abgelenkt wird. Dazu muss man wissen, dass das Empfinden von Schmerzen und Müdigkeit Aufmerksamkeit verlangt. Das ist auch der Grund, weshalb Sportlerinnen und Sportler Schmerzen oder gar Verletzungen oft erst nach dem Wettkampf bemerken. Mit anderen Worten: Wenn es keine arbeitsbedingten Ablenkungen gibt, achten die Menschen eher auf ihren schmerzenden Rücken oder ihren pochenden Schädel.

• Ein anderer Erklärungsansatz besteht darin, dass in der Freizeit Beschwerden oder Krankheit auftreten, weil der Körper durch den plötzlichen Wegfall des Arbeitsstresses destabilisiert wird: Die Stresshormone Adrenalin und Cortisol können das menschliche Immunsystem durcheinanderbringen und uns anfälliger machen für Infektionskrankheiten. Wer nämlich körperlich oder geistig hart arbeitet, produziert mehr Adrenalin, um leistungsfähiger zu sein. Normalerweise sinkt die Adrenalinausschüttung wieder auf ein normales Niveau, wenn die Anstrengung vorbei ist. «Arbeiten wir jedoch über einen längeren Zeitraum hart, geht der Adrenalinspiegel nicht mehr auf seinen Grundwert zurück», gibt Experte Vingerhoets zu bedenken. Sogar in der Nacht, wenn der Körper Ruhe brauchen würde und sich erholen müsste, könne man hohe Adrenalinwerte beobachten. «Wir vermuten, dass ein erhöhter Adrenalinspiegel zu Zeiten, in denen wir ihn nicht brauchen, das Immunsystem stören und beeinträchtigen kann.»

Das Leben ändern

Selbst wenn die Freizeitkrankheit noch immer von vielen Menschen belächelt wird und die Patientinnen und Patienten sich allerlei mehr oder weniger lustige Sprüche anhören müssen, so ist sie doch eine Tatsache. Und letztlich auch ein Problem – oder vielmehr das Symptom eines Problems: Die Work-Life-Balance ist nämlich aus den Fugen geraten.

Das können Sie gegen die Freizeitkrankheit tun Infos einblenden Wer die Freizeitkrankheit vermeiden will, muss seinen Alltag verändern. «Vielleicht ist es am besten, die Arbeitswoche mit einem guten Workout zu beenden. Sport und die damit verbundene geistige Erholung können helfen, sich zu entspannen und den hohen Adrenalinspiegel wieder auf ein normales Mass zu bringen», sagt Leisure-Sickness-Spezialist Ad Vingerhoets. Perfektionisten sollten zudem versuchen, ihre überhohen Ansprüche an sich selbst zu senken. Sie müssen nicht immer die beste Mutter sein, der beste Ehemann, die beste Angestellte oder der beste Schüler. «Denn sonst sind sie selbst die Quelle ihres hohen Stresslevels.» Doch es gibt noch weitere Möglichkeiten, um der Freizeitkrankheit entgegenzuwirken: • Achtsamkeit ist sehr wichtig, um die Leisure Sickness zu vermeiden. Also bereits im Alltag auf eine ausgewogene Ernährung und genügend körperliche Erholung achten sowie sich Zeit für sich selbst, die Familie, Hobbys und Freunde nehmen. • Regelmässige Auszeit vom Stress einplanen – zum Beispiel mit ausgedehnten Spaziergängen, Joggen, Velofahren, Yoga oder autogenem Training. • Vor einer Reise sollte man Zeit haben, um zur Ruhe zu kommen. Vom Arbeitsplatz quasi direkt ins Flugzeug, den Zug oder das Auto zu springen bzw. (starker) Stress bis unmittelbar vor der Abreise sind nicht gut für den Körper. • Nicht zu viel von den geplanten Ferien erwarten, denn wenn diese den gesamten Stress der Monate zuvor kompensieren sollen, kann das fast nur schiefgehen und in einer Enttäuschung enden.

«Ich empfehle allen Betroffenen, einen ehrlichen Blick in den Spiegel zu werfen, ihr Leben ernsthaft zu betrachten und sich zu fragen, ob bei ihnen das Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben ausgewogen ist», erklärt Ad Vingerhoets. Man solle sich die Ursachen der Probleme bewusst machen, diese angehen und Veränderungen vornehmen. «Klappt das nicht, sollten sie eine Psychologin oder einen Psychologen mit Erfahrung auf dem Gebiet der Stressbewältigung aufsuchen.»

Das braucht vielleicht ein bisschen Mut, doch es lohnt sich. Nicht nur, damit man künftig das Wochenende und die Ferien vom ersten Tag an geniessen kann.



