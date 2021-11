Jobcoach: Die Meister-Bluffer – Warum viele Chefs Hochstapler sind Immer wieder katapultieren sich Führungskräfte in solche Höhen, dass Bruchlandungen vorprogrammiert sind – mit Kollateralschäden für Kundinnen und Mitarbeiter. Christian Fichter

Selbstdarstellung ist ihre Berufung: Protzer erobern die Chefetagen und vergraulen produktive Mitarbeiter. Foto: Getty Images

Ich wünschte, der Titel dieses Beitrags wäre eine Übertreibung, um Klicks anzulocken. Doch das ist er nicht. Ob bei der Bewerbung, bei der Beförderung oder beim Quartalsbericht: Viele Manager schwindeln und lügen, dass sich die Balken biegen. Sie stellen ihre Qualifikationen und Leistungen in ein gleissend helles Licht, das alle blendet. Manche fliegen trotzdem auf. Dann wird abgestritten, zugegeben, bedauert und entschuldigt. Manchmal wird auch zurückgetreten. Häufig nur, um Platz zu machen für den nächsten Lügenbaron.