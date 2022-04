Nachteile von TripAdvisor oder Google – Warum uns Bewertungen die Ferien vermiesen Vor lauter Angst, das Beste zu verpassen, verlernen wir gerade, wie man sich auf Reisen treiben lässt. Ein Plädoyer für den Zufall. Jan Stremmel

Foto: Tom Chance/Imago; Design: Jessy Asmus

Als ich am fünften Restaurant vorbeistapfte, ohne auch nur vom Handy aufzublicken, reichte es meiner Begleitung. Sie zog mich am Arm in den Eingang. Na gut, wir waren seit einer halben Stunde hungrig durch die Duftwolken völlig in Ordnung aussehender Restaurants gelaufen. Aber das «beste Couscous in Marokko» gab es schliesslich nicht irgendwo – sondern im Restaurant Miyame, zumindest wenn es nach den 95 Bewertungen auf Google geht.