Wirbel um Alex Wilson – Warum trainierte er vor dem Rekordlauf mit einem Doping-Coach? Ein Video zeigt, wie der Schweizer mit dem lebenslang gesperrten Raymond Stewart trainierte. Jetzt läuft er eine Wunderzeit. Alles ein Missverständnis, sagt Wilson. Christian Brüngger , Monica Schneider

Alex Wilson an der WM 2019. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Der grosse Knall dauerte 9,84 Sekunden. So wenig Zeit benötigte Alex Wilson am Sonntag an einem kleinen Meeting in Atlanta über 100 m. Der 30-jährige Schweizer – davor mit einer Bestleistung von 10,08 Sekunden noch nie auch nur in die Nähe dieser Zeit gelaufen – verbesserte damit gar den Europarekord um zwei Hundertstel. Der Rekord muss offiziell noch anerkannt werden.

Sofort folgte die grosse Frage: Wie ist diese Leistung zu erklären? Es gibt ein Bündel an möglichen Antworten, doch ein Video, das dieser Redaktion zugespielt wurde, rückt nun den Inhalt in den Fokus. Es wurde auf dem entsprechenden Instagram-Account mittlerweile gelöscht.