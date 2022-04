Dok-Film «The Mystery of Marilyn Monroe» – Warum starb Marilyn Monroe? Ein Dokumentarfilm verspricht neue Enthüllungen zum Tod der Hollywood-Ikone. Und zeigt, wo Journalismus aufhört und Netflix anfängt. David Steinitz

«Wahrscheinlich Suizid» stand im Obduktionsbericht über Marilyn Monroes Tod, hier mit ihrem Mann Arthur Miller. Foto: Netflix

Was in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962 in Marilyn Monroes Schlafzimmer passierte, darauf hatte zumindest der Gerichtsmediziner Thomas Noguchi eine einfache Antwort: Die Schauspielerin hatte zu viele Schlaftabletten genommen und starb im Alter von 36 Jahren an einer Überdosis Barbiturate.

Über den japanischstämmigen Pathologen könnte man einen eigenen Film drehen. Noguchi lebt noch, er ist mittlerweile 95 und obduzierte in seiner Zeit als leitender Gerichtsmediziner für das Los Angeles County unter anderen auch die Leichen von Robert F. Kennedy, Janis Joplin, Sharon Tate und John Belushi. Ein halbes Jahrhundert amerikanischer Geschichte auf dem Seziertisch. Aber als Gesprächspartner kommt er in «The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes» nicht vor.