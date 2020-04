Französischer Senator im Interview – «Bersets Aussagen waren eine Provokation und unangemessen» Die Schweiz mache keine «politique spectacle», sagte der Schweizer Gesundheitsminister jüngst. Den französischen Politiker Loïc Hervé bringt das auf die Palme – und er gibt zurück. Christoph Lenz

«Wir müssen alles tun, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet», sagt Loïc Hervé. Twitter/ @loichervepublic

In Frankreich wurde die Corona-Ausgangssperre bis zum 11. Mai verlängert. In der Schweiz sollen die Einschränkungen noch im April gelockert werden. Loïc Hervé, erstaunen Sie diese Differenzen?Sie beunruhigen mich, ja. Ich lebe in der Haute-Savoie. Wir sind Teil der Agglomeration Genf. Nun scheint es, als würde es in dieser Region bald zwei sehr unterschiedliche Formen der Corona-Politik geben. Das ist ein Problem. Ich habe schon Ende März darauf hingewiesen.

Sie haben der Schweiz damals in einem Interview mit «Le Temps» vorgeworfen, mit ihrer relativ sanften Ausgangssperre gefährde sie die Erfolge der harten Ausgangssperre Frankreichs. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Hass ich dafür erntete. Vor allem in den sozialen Medien. Aber ich bin nun mal überzeugt, dass wir im Grossraum Genf eine kohärente Politik brauchen. Deshalb habe ich mir auch erlaubt, Schweizer Entscheide zu kommentieren.

Sie haben Angst, dass Grenzgänger das Virus zu Ihnen nach Frankreich bringen?Nicht nur. Es könnte auch in die andere Richtung gehen. Wir müssen alles tun, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet. Wenn jetzt in der Schweiz die Lockerung beginnt, birgt das viele Gefahren, und die Diskussionen über die kohärente Politik werden von neuem losgehen.

Zur Person Infos einblenden Loïc Hervé (39) gehört seit 2014 dem französischen Senat an. Er ist Mitglied des Mitte-Bündnisses Union Centriste und lebt in Marnaz, 40 Kilometer von Genf entfernt.

Seit einigen Tagen geht die Zahl der Neuinfektionen in der Schweiz zurück. Das zeigt doch, dass auch unsere sanfte Ausgangssperre funktioniert hat. Es kommt immer darauf an, welche Zahlen man miteinander vergleicht. Aber grundsätzlich freue ich mich sehr, dass es gelungen ist, die Kurve zum Abflachen zu bringen. In Genf sind die Leute diszipliniert zu Hause geblieben so wie auch in Frankreich. Das ist toll.

Finden Sie den Entscheid von Emmanuel Macron zur Verlängerung der Ausgangssperre trotzdem richtig?Ja. Wir müssen die Menschen vor dieser Krankheit und unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps bewahren. Beides schaffen wir nur, wenn wir weiter sehr strikte Regeln befolgen. Deshalb ist es vernünftig, die Ausgangssperre zu verlängern.

Andererseits steht Macron mit seinem Verlängerungsentscheid relativ alleine da. Österreich, Deutschland und die Schweiz sind auf dem Weg der Lockerung. Das ist nicht ganz korrekt. Auch die Regierungen in Italien und Grossbritannien sind vorsichtig bezüglich einer Öffnung.

«Mich haben die Aussagen von Bundesrat Alain Berset genervt.» Loïc Hervé

Haben Sie keine Angst, dass die Wirtschaft in Ihrer Region unnötig Schaden nimmt, wenn die Ausgangssperre nun bis Mitte Mai verlängert wird?Die Situation für unsere Wirtschaft ist sehr schwierig. Nicht nur im Tourismus, auch in der Industrie und in der Nahrungsmittelproduktion. Aber im Moment hat es Priorität, Menschenleben zu retten. Hinzu kommt, dass eine zu rasche Lockerung der Ausgangssperre die Gefahr erhöht, dass die Infektionen wieder steigen. Eine zweite Welle wäre für die Wirtschaft noch viel gefährlicher.

Sie haben Ende März gesagt, dass es in der Schweizer Politik anti-französische und anti-italienische Tendenzen gebe. Können Sie das konkretisieren?Zum einen gibt es in der Schweiz Parteien, die seit langem Stimmung gegen die Grenzgänger machen. Die Corona-Krise hat ihnen wieder mehr Aufmerksamkeit verschafft.

«Glaubt er wirklich, bei uns habe man die Ausgangssperre wegen des Spektakels beschlossen? Aus Spass?» Loïc Hervé

Zum anderen? Mich haben die Aussagen von Bundesrat Alain Berset genervt. Er begründete den Entscheid gegen eine harte Ausgangssperre à la Frankreich damit, dass man in der Schweiz keine «politique spectacle» mache. Warum spricht Berset so über die Politik Frankreichs? Glaubt er wirklich, bei uns habe man die Ausgangssperre wegen des Spektakels beschlossen? Aus Spass? Das sind schwere Entscheidungen. Unser Tourismus ist tot. Die Staatsverschuldung wird steigen. Die Leute verlieren ihre Arbeit. Bersets Aussagen waren eine Provokation. Unangemessen für einen Vertreter der Schweizer Regierung.

Warum beschäftigt Sie die Schweizer Politik so sehr?Wie gesagt: In der Haute-Savoie sind wir Teil der Agglomeration Genf. Was in Genf entschieden wird, betrifft mich und viele meiner Mitbürger oft stärker als das, was Paris macht. Es gibt Zehntausende Grenzgänger, die in der Haute-Savoie leben, aber in Genf arbeiten. 40 Prozent der Angestellten im Genfer Gesundheitssektor wohnen in Frankreich. Ärzte, Krankenschwestern, Pflegepersonal. Es liegt auf der Hand, dass die Schweizer Corona-Politik auch uns im grenznahen Ausland betrifft.