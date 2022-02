Zwei Raser im Baselbiet vor Gericht – «Warum sollten beide nach Trimbach fahren, wenn nicht für ein Rennen?» Mit über 150km/h rasten ein Motorrad und ein Auto in Richtung Sissach. Die beiden Wiederholungstäter standen dafür vor Gericht – ihnen drohte der Landesverweis. Alexander Müller

Zwei Rasern droht nach dem Urteil des Baselbieter Strafgerichts eine lange Gefängnisstrafe, wenn sie in den nächsten Jahren erneut zu viel Gas geben. (Symbolbild) Foto: Marc Dahinden

Der Lärm der beiden Raser dröhnte durch das ganze Tal bis nach Buckten. Dort konnten die Polizisten in aller Ruhe die Laserkanone scharf machen. Die Baselbieter Polizei hatte nämlich an diesem 30. Mai 2020 in Buckten einen Kontrollposten eingerichtet und wartete auf «Kundschaft».