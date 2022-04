Rätsel um Ansteckungen – Warum sind manche Menschen immun gegen Corona? Nicht alle Personen sind gleich anfällig auf Sars-CoV-2-Ansteckungen. Dafür verantwortlich sind unter anderem frühere Infektionen sowie die eigene genetische Ausstattung. Nik Walter

Corona ist eine Lotterie. Die einen: geimpft, geboostert und trotzdem in den letzten Monaten zweimal mit Corona infiziert und mit Fieber und Husten im Bett. Auch: junge, kerngesunde Menschen, die schwer erkranken oder nach einem milden Verlauf monatelang an Long Covid leiden. Andererseits jene hochbetagten Risikopatienten, denen Sars-CoV-2 nicht viel anhaben kann. Und dann gibt es auch Menschen, die sich in den gut zwei Jahren der Pandemie gar nie mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert haben (oder es zumindest nicht wissen, weil sie gar nicht oder nur sehr leicht erkrankt waren). Auch nicht, wenn sie mit Corona-Infizierten in einem Haushalt lebten, und auch nicht in den letzten drei Monaten, als es rein statistisch eigentlich jeden und jede hätte treffen müssen.

Da stellt sich die Frage: Warum können manche Menschen, selbst Ungeimpfte, dem Virus trotzen, während es andere so stark umhaut, dass sie auf der Intensivstation landen oder gar an der Infektion sterben? Was schützt die einen? Und was macht die anderen so anfällig?

Acht Millionen Ansteckungen in drei Monaten Infos einblenden Allein im Januar, Februar und März 2022 wurden in der Schweiz 2,15 Millionen Sars-CoV-2-Infektionen bestätigt. Tatsächlich waren es aber viel mehr. Wegen der extrem hohen Testpositivitätsrate von 40 bis 50 Prozent in dieser Phase ist die Dunkelziffer der Ansteckungen entsprechend hoch: Die per Ende März aufgelöste wissenschaftliche Covid-Taskforce schätzte sie auf einen Faktor vier. Umgerechnet heisst das: Seit Anfang Jahr haben sich vermutlich über acht Millionen Menschen in der Schweiz mit der Omikron-Variante angesteckt – das entspricht in etwa der gesamten Bevölkerung. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass sich Infizierte zum Teil mehrfach testen liessen und dass andere Menschen sich zweimal oder sogar öfter infizierten. (nw)

Offenbar gibt es neben den bekannten Risikofaktoren wie Alter, Übergewicht oder diversen Vorerkrankungen auch noch andere Parameter, die mitbestimmen, ob und wie schwer eine Person an Covid-19 erkrankt. Bislang gibt es zwar mehr Hypothesen als handfeste Belege dafür, welche dieser weniger offensichtlichen Faktoren dabei eine Rolle spielen könnten. Doch aus diversen Studien mehren sich die Hinweise, dass verschiedene Eigenheiten des Immunsystems und des Erbguts dafür verantwortlich sein könnten, dass Menschen unterschiedlich anfällig auf Sars-CoV-2-Infektionen reagieren.

Freiwillige Ansteckung für die Forschung

Einen wichtigen Hinweis liefert ein ethisch umstrittenes Experiment von Forschenden des Imperial College in London. Im «Human Challenge Trial» infizierten sie von März bis Juli 2021 insgesamt 34 gesunde junge Freiwillige mit einer geringen Dosis Sars-CoV-2-Viren. 18 davon erkrankten mit milden Symptomen, bei den übrigen 16 konnten die Forschenden keine Infektion nachweisen (für den Nachweis brauchte es zwei aufeinanderfolgende positive PCR-Tests), wie sie im Fachblatt «Nature Medicine» berichteten . Das heisst nicht, dass sich diese jungen Menschen gar nicht ansteckten, aber offenbar war ihr Immunsystem in der Lage, die Infektion schon im Keim zu ersticken. Man spricht hier von einer fehlgeschlagenen («abortiven») Infektion.

In einem nächsten Schritt wollen die Forschenden um Christopher Chiu herausfinden, warum sich manche Probanden anstecken, während die anderen verschont bleiben. Zudem wollen sie ähnliche Versuche mit Delta-Viren machen. Für das erste Experiment wurden Sars-CoV-2-Viren aus der Anfangszeit der Pandemie eingesetzt.

Kreuzimmunität durch andere Coronaviren

Eine der möglichen Erklärungen, warum sich einige Menschen kaum anstecken lassen mit Sars-CoV-2, liefern frühere Infektionen mit harmlosen Corona-Erkältungsviren (HCoV). Wie mittlerweile diverse Studien zeigen, haben manche Menschen spezielle T-Zellen, die nicht nur bei Infektionen mit diesen HCoVs schützen, sondern zumindest teilweise auch bei Ansteckungen mit Sars-CoV-2. Man spricht von kreuzreaktiven T-Zellen oder Kreuzimmunität. T-Zellen sind nach den Antikörpern die zweite Verteidigungslinie des Immunsystems. Sie sind langlebig und können auch noch nach Jahren wieder aktiviert werden. Schätzungsweise 30 bis 40 Prozent aller Menschen haben solche kreuzreaktiven T-Zellen.

So berichteten zum Beispiel Forschende des Imperial College in London im Fachblatt «Nature Communications» , dass Menschen, die viele dieser kreuzreaktiven T-Zellen besitzen, seltener von infizierten Menschen in ihrem direkten Umfeld angesteckt werden. Eine Studie von Zürcher Forschenden um die Virologin Alexandra Trkola vom Universitätsspital Zürich konnte zudem im November 2021 zeigen, dass möglicherweise auch Antikörper gegen HCoVs teilweise gegen Sars-CoV-2 schützen können.

In einer anderen viel beachteten Studie untersuchten Forschende des University College London Pflegepersonen, die sich nicht mit Sars-CoV-2 angesteckt hatten. Wie das Team Anfang Jahr im Fachmagazin «Nature» berichtete , hatten die resistenten Pflegenden mehr spezifische T-Zellen, die sich gegen die Vermehrungsmaschinerie des Virus richteten. Diese Virus-Eiweisse sind, anders als das Spike-Protein auf der Oberfläche der Sars-CoV-2-Viren, quasi resistent gegen Mutationen: Sie unterscheiden sich kaum zwischen den HCoVs und Sars-CoV-2.

Das hat interessante Implikationen: Gelänge es nämlich, einen Impfstoff zu entwickeln, der genau solche auf die Vermehrungsmaschinerie der Viren gerichtete T-Zellen anregt, könnte man zwei Fliegen mit einem Schlag treffen. «Ein solcher Impfstoff wäre effizienter darin, das Virus möglichst früh zu eliminieren», sagt Mala Maini, die Hauptautorin der Studie. «Zudem könnte er auch andere menschliche Coronaviren erkennen.»

Kreuzimmunität durch Grippeviren

Möglicherweise können sogar Infektionen mit anderen Erregern die Schwere einer Sars-CoV-2-Infektion dämpfen. Denn wie ein schwedisches Forscherteam in einer noch nicht begutachteten Studie darlegt, bieten Antikörper gegen das Schweinegrippevirus H1N1 möglicherweise auch einen Teilschutz gegen Sars-CoV-2. Die Erklärung: Das Spike-Protein von Sars-CoV-2 und eines der Eiweisse von H1N1 teilen einen kurzen identischen Abschnitt. Antikörper gegen das eine Eiweiss wirken auch gegen das andere.

Unterschiede im Immunsystem

Das Immunsystem ist derart komplex, dass nicht nur kreuzreaktive T-Zellen den Unterschied dabei machen können, ob sich jemand infiziert oder nicht. Auch die Art und Weise, wie ein Erreger dem Immunsystem präsentiert wird, damit dieses eine spezifische Abwehr lancieren kann, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Dabei nutzt das Immunsystem das gleiche Repertoire an Molekülen, die auch den Organen und Geweben eine immunologische Identität geben und die deshalb in der Transplantationsmedizin äusserst wichtig sind: Unterscheiden sich diese Gewebemerkmale zu stark, kommt es zu einer Abstossung des transplantierten Organs. Für die Entdeckung dieser Prozesse erhielt der Immunologe Rolf Zinkernagel von der Universität Zürich zusammen mit dem Australier Peter Doherty 1996 den Medizin-Nobelpreis.

Ob es Kombinationen dieser sogenannten MHC-Moleküle gibt, die besonders gut vor einer Sars-CoV-2-Infektion schützen, ist allerdings (noch) nicht bekannt.

Genetische Veranlagung

Die Hinweise mehren sich, dass auch die Gene eine Rolle spielen, ob und wie schwer jemand erkrankt. So könnten kleine Variationen im Gen für den sogenannten ACE-2-Rezeptor dazu führen, dass Sars-CoV-2 besser oder schlechter in menschliche Zellen eindringen können. Das Virus nutzt diesen Rezeptor als Einstiegspforte.

Bei HIV kennt man einen ähnlichen Mechanismus. Etwa einem Prozent der Menschheit fehlt der Rezeptor, den das Aids-Virus nutzt, um die Zellen zu befallen. Diese Menschen sind vor HIV-Infektionen geschützt. Bei Sars-CoV-2 ist das aber anders: Der ACE-2-Rezeptor erfüllt im Körper wichtige Aufgaben wie etwa die Regulierung des Blutdrucks. Daher hätte ein vollständiges Fehlen dieses Rezeptors gravierende gesundheitliche Folgen – auch wenn so Sars-CoV-2-Infektionen verhindert würden.

Warum auch junge, gesunde Menschen schwer an Covid-19 erkranken können, auf diese Frage liefern Forschungsarbeiten eines Teams der Rockefeller University in New York eine mögliche Antwort. Demnach lassen sich etwa 20 Prozent aller schweren Fälle damit erklären, dass die erste unspezifische Immunantwort gegen das Virus nicht richtig in Gang kommt.

Im Fokus stehen dabei die Interferone. Das sind Botenstoffe, die bei einer Infektion sofort ausgeschüttet werden, damit die Immunabwehr rasch zuschlagen kann. Das Rockefeller-Team um den Immunologen und Genetiker Jean-Laurent Casanova konnte nun zeigen, dass sowohl Defekte in einem Gen, das in die Produktion von Typ-I-Interferon involviert ist, als auch missgeleitete Antikörper , die Interferon-Moleküle attackieren, für viele schwere Verläufe verantwortlich sind.

Das gleiche Team ist auch auf der Suche nach genetischen Varianten, die möglicherweise für Resistenzen gegen Covid verantwortlich sind. Im Rahmen des «Covid Human Genetic Effort» fahndet das Team daher weltweit nach Menschen, die zwar lange dem Virus ausgesetzt waren, aber nie positiv getestet wurden. Das dürfte eine lange Suche werden. Aber sie könnte letztlich helfen, die Covid-Lotterie – warum erkranken die einen so schwer, während andere verschont bleiben? – ein wenig besser zu verstehen.

