16 offene Fragen: Intelligenzforschung – Warum sind die einen intelligenter als die anderen? Manche Kinder nutzen Umweltangebote zur Entwicklung der Intelligenz besonders intensiv. Warum sie dies tun und welche Angebote entscheidend sind, bleibt ein Rätsel. Elsbeth Stern

Elsbeth Stern ist Psychologin und Professorin für Lehr-Lern-Forschung an der ETH Zürich. Foto: Dominique Meienberg

Menschen unterscheiden sich in der Effizienz, mit der sie eingehende Information verarbeiten und durch schlussfolgerndes Denken neue Erkenntnisse aus bestehendem Wissen ableiten – also der Intelligenz. Diese Unterschiede haben ihre Ursache in Genvariationen. Das genetische Potenzial kann sich allerdings nur unter anregenden Umweltbedingungen entfalten, wozu im Falle der Intelligenz vor allem schulische Bildungsmöglichkeiten gehören.