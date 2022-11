Smalltalk der Woche – Warum sieht Prinz Charles plötzlich so gut aus? Hier gehts um einen erstaunlich attraktiven Thronfolger in «The Crown» sowie um wütende Oktopusse und Kiwis aus Schweizer Produktion: unsere Liste fürs Tischgespräch. Tina Huber

Neuseeland liegt am Genfersee

Vitaminspender vom Genfersee: 300 bis 400 Tonnen Kiwis pro Jahr werden in Allaman VD geerntet. Foto: Keystone

Bald gibts wieder Kiwis aus Schweizer Produktion zu kaufen – und das erst noch in Bioqualität. Schweizer Kiwis? Ja, richtig gehört: Die grösste Kiwi-Produktion der Schweiz befindet sich in Allaman im Kanton Waadt. In diesen Tagen, also zwischen Ende Oktober und Anfang November, werden die Früchte kurz vor dem Frost geerntet. Online können die Kiwis später zum Beispiel bei Farmy bestellt werden.