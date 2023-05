Adela Smajic spricht Klartext – Warum sie mehr ist als die «Frau hinter den Brüsten» Im BaZ-Podcast «Los emol» kritisiert die 30-Jährige die Woke-Bewegung, spricht entwaffnend offen über die Möglichkeit, ihre Eizellen einfrieren zu lassen – und sorgt für glänzende Augen, wenn sie über Dating spricht. Sebastian Briellmann

Traumpaar: Adela und Felix. Foto: Lucia Hunziker

Man findet sie super, super-sexy, super-gut – oder das pure Gegenteil: dumm, oberflächlich, zickig. Klar ist: Adela Smajic polarisiert. Das weiss sie nicht nur, es ist ihr auch «ziemlich egal», was andere Leute, die sie nicht kennen, von ihr denken.

Im Podcast mit Gastgeber René Häfliger und BaZ-Autor Sebastian Briellmann spricht sie dementsprechend offen über ihr Leben: als Kunstfigur im Netz. Als sie selbst im Jetzt.

Ein Jahrzehnt geht Smajic nun schon als Prominente durch die Welt und ist dennoch immer eine Unterschätzte geblieben – vor allem, weil sie von vielen auf ihr Äusseres reduziert wird.

Im Gespräch wird deutlich, dass sie nicht auf Schönheits-OPs reduzierbar, sondern viel mehr ist: Wir lernen «Die Frau hinter den Brüsten» kennen – so hat der Titel eines Porträts in dieser Zeitung gelautet, das für viel Furore gesorgt hat.

Wie tickt sie also wirklich, wieso ist sie nicht woke, und warum ist sie vielleicht die bessere Feministin als jene, die sich ständig so bezeichnen?

Im Talk erzählt sie zum Beispiel total entwaffnend, dass sie sich überlegt, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Etwas, dass man von Frauen sonst nur im privaten Raum unter Vertrauten vernimmt. Dabei ist das, da hat Smajic völlig recht, ein grosses Thema.

Aber es geht auch launig zu und her – etwa, wenn die BaZ-Kolumnistin die beiden Herren in der Runde in Sachen Dating auf den neusten Stand bringt. Kurz: Es wird viel gelacht in dieser Ausgabe. Hören Sie rein, lassen Sie sich unterhalten, geben Sie uns Feedback.

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

