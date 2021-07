Jobcoach: Richtig kritisieren – Warum Sie Kritik nicht in Watte packen sollten Eine gute Feedbackkultur kann die Produktivität steigern. Damit das funktioniert, gilt es einige Dinge zu beachten. Laura Frommberg

Miteinander statt gegeneinander: Denn konstruktives Feedback bessert die Gesamtleistung. Foto: Getty Images

Nach dem Essen, nach einem Aufenthalt im Hotel, nach einem Flug, ja sogar nach dem Arztbesuch: Immer wieder werden wir im Alltag darum gebeten, unser Feedback abzugeben. Doch ausgerechnet in dem Bereich, in dem konstruktive Kritik am wichtigsten ist, fällt es vielen von uns schwer, ehrlich zu sein: Am Arbeitsplatz erfordert Feedback nicht nur Mut, sondern oft auch viel Energie.

Dabei kann eine gute Kritikkultur dazu beitragen, dass die Produktivität eines Unternehmens steigt und sich die Stimmung insgesamt verbessert. So fanden etwa Forscher der Universitäten Cambridge und Ohio State heraus , dass Kritik von Untergebenen an ihre Chefs deren Kreativität fördert. Dennoch scheuen viele Arbeitnehmende davor zurück, ihre Vorgesetzten zu kritisieren. Und auch Kritik an Untergebenen oder Gleichgestellten kann zur Herausforderung werden. Denn eigentlich sind eben doch die meisten Menschen harmoniebedürftig. Wir haben ein paar Tipps gesammelt, die helfen, Kritik auf konstruktive Weise rüberzubringen und so Konflikte zu vermeiden. Dabei spielt es eine grosse Rolle, wer der Kritisierte ist und wer kritisiert.