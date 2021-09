Brief aus dem Silicon Valley - Warum Sie an Taiwan denken sollten, wenn Sie Bubble Tea trinken

Hier im Silicon Valley gibt es Hunderte Lokale, die Bubble Tea anbieten. Wenn Sie in Zürich oder Bern leben, sind Sie vermutlich auch schon an einem solchen Laden vorbeigekommen – man erkennt sie an den vielen Teenagern, die sich mit ihren Smartphones um den Eingang scharen. Sollten Sie wie ich aus einem Bündner Bergdorf stammen, wo man gerade angefangen hat, Latte macchiato zu trinken: Bubble Tea ist eine Mischung aus grünem oder schwarzem Tee, verschiedenen Sirupen und Milch, in der Tapiokakugeln, Puddingstückchen oder andere Einlagen schwimmen.