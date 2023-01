Claudia Schumacher weiss, wie man sich 90 Prozent aller Streits zu Hause sparen kann. Foto: Roman Raake

«Du nimmst mich nicht ernst!», rief meine heillos übernächtigte Freundin, während wir den Hügel hinab spazierten. Sie blieb dramatisch stehen, um ihren Punkt zu unterstreichen. Der Kinderwagen blieb aber nicht stehen, weil die Bremse nicht richtig drin war, und so verlebten wir einen noch dramatischeren Moment (no kids were harmed during the making of this column), bevor meine Freundin zurückkommen konnte zu ihrem eigentlichen Punkt: «Ich habe einen völligen Idioten geheiratet!»