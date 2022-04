Die «Kreative Gesellschaft» – Warum sich namhafte Wissenschaftler von Klimaleugnern ausgetrickst fühlen Recherchen der BBC zeigen, wie eine Gruppe von Klimaleugnern Umweltexperten für ihre Zwecke nutzte. Aussagen an einer Konferenz sollen manipuliert worden sein. Sandro Oertli

Über elf Stunden lang dauerte die Onlinekonferenz der «Kreativen Gesellschaft» im Dezember 2021. Zwischen Bildern von Umweltkatastrophen sprachen ranghohe Politiker, Wissenschaftlerinnen und Aktivisten über den Klimawandel. Nun behaupten einige der Teilnehmerinnen, sie seien getäuscht worden, wie BBC News berichtet.

Einer von ihnen ist Juraj Smatana, Staatssekretär des slowakischen Umweltministeriums. Sein aufgezeichneter Beitrag sei manipuliert worden, um den Eindruck zu erwecken, er stimme den auf der Konferenz präsentierten Ansichten zu. Davon betroffen seien auch andere Teilnehmer.

Der Europa-Abgeordnete für Portugal, Carlos Zorrinho, soll während seines Interviews mehrfach gedrängt worden sein, die Arbeit der «Kreativen Gesellschaft» zu loben.

Die «Kreative Gesellschaft» ist eine «Aktion der ganzen Menschheit», wie die Organisation auf ihrer Website schreibt. Sie nimmt für sich in Anspruch, die «Wahrheit» über die Klimakrise zu kennen. Während sich eine Mehrheit der Wissenschaftler einig ist, dass Treibhausgase die Wärme der Sonne einfangen und dadurch die Temperatur auf der Erde steigt, sieht die «Kreative Gesellschaft» die Ursache des Klimawandels bei astronomischen Prozessen und ihrer Zyklizität. Das CO2 sei nur eine Erfindung von korrupten Wissenschaftlern, die dem Geld hinterherrennen, schreibt die Organisation auf Twitter.

Aussagen des US-Meteorologen Jeff Masters wurden offenbar so zusammengeschnitten, dass sie mit den Überzeugungen der Gruppe übereinstimmen: «Sie enthielten keinen der Teile, in denen ich über den vom Menschen verursachten Klimawandel gesprochen habe», erzählt er der BBC.

Der Koordinator des Schweizer Ablegers der Gruppe, Alexei Prudkow, hat mit dem britischen Nachrichtensender BBC gesprochen. Vorwürfe der Manipulation weist er zurück. stattdessen sagt er: «Die Medien bearbeiten das Material, um es an die Zeitvorgaben anzupassen, und präsentieren den Zuschauern nur die wichtigsten Informationen.»

«Wir haben unsere Position immer offen vertreten»

Doktor Saleemul Huq, Direktor des Internationalen Zentrums für Klimawandel und Entwicklung in Bangladesh, sagt: «Ich wurde reingelegt.» Über eine Interview-Anfrage habe er «nicht viel nachgedacht», erklärt er der BBC. Es sei ihm gesagt worden, dass das Filmmaterial auf einer internationalen Konferenz gezeigt werde. Wer sonst noch dabei sei, habe er nicht hinterfragt. Durch Hinweise aus seinem Umfeld sei ihm erst klar geworden, wer diese Leute seien und an was sie glaubten.

Prudkow wirft seinen Gästen einen «gewissen Mangel an Sorgfalt» vor. Sie hätten sich jederzeit über die Gruppe informieren können: «Wir kommunizieren seit mehreren Jahren aktiv über den Klimawandel.»

«Klimaleugnung ist ein sehr einprägsamer und gleichzeitig völlig irreführender Begriff»: Alexei Prudkow. Foto: Screenshot Youtube «Kreative Gesellschaft»

Laut eigenen Angaben wurde die Konferenz in 180 Ländern ausgestrahlt und simultan in 72 Sprachen übersetzt. Hauptthemen waren unter anderem: «Warum schweigen die Medien weltweit über das Ausmass der Bedrohungen?» und «Von welchen Risiken und globalen Bedrohungen wird die Aufmerksamkeit der Menschen abgelenkt?»

«Wir fordern echte Wissenschaft»

Auf die Frage, ob der Klimawandel auf die Verbrennung von fossilen Brennstoffen zurückzuführen sei, antwortet Prudkow: «Nein, das ist er nicht.» Das Problem sei, dass 99% der wissenschaftlichen Literatur nur die Auswirkungen von Treibhausgasen untersuche. «Wir fordern echte Wissenschaft, die das Problem aus allen Blickwinkeln untersucht.» Auf dem Youtube-Kanal der Organisation lassen sich Videos finden, in denen Treibhausgase als «Betrug des Jahrhunderts» bezeichnet werden. Laut BBC betreibt die Gruppe mehr als 200 Social-Media-Konten mit Hunderttausenden von Followern. Allein auf Tiktok hat der russische Account über 200’000 Anhänger.

