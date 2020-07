Novartis, Roche oder Nestlé – Warum Schweizer Firmen Mexiko in der Covid-Krise helfen Wirtschaft geht auch anders: Mit Lebensmittel- oder Medikamentenspenden versuchen Unternehmen Not zu lindern. Andreas Knobloch Havanna

Covid-Testzentrum Ende Juni in Mexiko-Stadt: Gesundheitsarbeiter Gustavo Tenopala Menendez bewacht den Eingang. Foto: Marco Ugarte (AP)

Schweizer Firmen in Mexiko zeigen sich in der Corona-Krise als kleine Hilfsorganisationen: Der Geschäftsführer von Novartis México gab den Anstoss für einen «Zusammenschluss für das Wohlergehen Mexikos». Denn Fernando J. Cruz ist nicht nur Novartis-Chef, sondern leitet auch die schweizerisch-mexikanische Industrie- und Handelskammer. Er rief Firmen wie Roche, ABB, Nestlé, Holcim oder die Zurich Versicherung dazu auf, der Bevölkerung in der Pandemie zu helfen.

«Die Idee ist entstanden, um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus in Mexiko zu mildern und den Gesundheitssektor zu unterstützen», erzählt der Generaldirektor der Kammer, Christian O. Michel Casulleras, der «Basler Zeitung». Mexiko ist eines der am stärksten von Corona betroffenen Staaten weltweit mit mehr als 185’000 Infizierten; knapp 23’000 Menschen starben bislang an den Folgen einer Ansteckung.

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte ähnlich wie Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro das Virus anfangs verharmlost. Tatsächlich ist es in einem Schwellenland wie Mexiko wegen des gewaltigen informellen Sektors schwierig, einen Lockdown durchzusetzen. Ein grosser Teil der Bevölkerung ist darauf angewiesen, täglich weiter arbeiten zu gehen. López Obrador setzt nämlich nicht wie die Schweiz und andere westliche Staaten auf milliardenschwere Hilfsprogramme. Stattdessen verfolgt er auch in der Krise seinen harten Sparkurs weiter – und muss sich dafür viel Kritik von Unternehmerseite gefallen lassen.

Schweizer Unternehmen versuchen einzuspringen und fehlende staatliche Programme auszugleichen: Novartis México spendete an die mexikanische Gesundheitsstiftung (Funsalud) 250’000 US-Dollar. Roche gab seine Corona-Tests gratis ab und stellte zudem Schutzmaterialien und Medikamente zur Verfügung. Holcim musste seine Zementfabriken schliessen, lässt in seinen Werken aber teilweise weiterarbeiten, um mehr als 1500 Liter Desinfektionsgel zu produzieren. Darüber hinaus spendete Holcim Mund-Nasen-Masken und medizinisches Gerät. Nestlé wiederum stellte Lebensmittel im Wert von 3 Millionen Franken bereit, die 400’000 Menschen in besonders betroffenen Gemeinden zugutekommen sollen. Auch vom Nahrungsmittelkonzern gab es Geld für medizinisches Gerät und spezielle Lebensmittel für Krankenhäuser und medizinisches Personal.

Vor allem die Intensivbetten werden knapp

In Mexikos Gesundheitssystem fehlt es an vielen Ecken und Enden. In der Corona-Krise stösst es an seine Grenzen. Mexikos Chef-Epidemiologe, Hugo López Gatell, versicherte zwar vor wenigen Tagen, dass die mexikanischen Krankenhäuser über genügend Betten verfügten, um alle Covid-19-Patienten zu versorgen. In Ballungszentren wie Mexiko-Stadt gestaltet sich die Situation jedoch zunehmend dramatisch. Zahlreiche Hospitäler melden knappe Kapazitäten, vor allem bei den Intensivbetten.

Hinzu kommt der Wirtschaftseinbruch. Analysten erwarten für das laufende Jahr ein Minus von mindestens 8,4 Prozent. Der Arbeitsvermittler Adecco – ebenfalls ein Konzern mit Hauptsitz in der Schweiz – legte ein Wiederbeschäftigungsprogramm für Menschen auf, die wegen des Coronavirus ihren Job verloren haben. Sie sollen in Branchen, die derzeit hohen Beschäftigungsbedarf haben, wieder eingegliedert werden, also in den Bereichen Pharma, Chemie, sowie der Lebensmittel- und Getränkeproduktion.

Der Schweizer Initiative will aber auch Stiftungen und Hilfsorganisationen fördern, die sich beispielsweise um Opfer häuslicher Gewalt kümmern. «Häusliche und familiäre Gewalt haben sehr zugenommen», sagt Michel. Vor allem Unternehmen aus dem Finanzsektor, wie Zurich México, unterstützen Institutionen bei Gewaltpräventionsprogrammen. Schweizer Firmen in Mexiko sind aber auch selbst von der Krise betroffen: Insbesondere Unternehmen wie Swissport im Logistik- und Flughafensektor; aber auch Unternehmen der Finanz- oder Industriebranche. Andere Wirtschaftsbereiche dagegen wurden als essenziell eingestuft; dazu zählen der Pharmasektor und Medizintechnik, aber auch der Chemiesektor sowie die Lebensmittelherstellung. Die Mehrzahl der Schweizer Unternehmen konnten ihre Produktion in Mexiko bislang fortsetzen.