Sunny Hill Festival verlegt – Warum Popstar Dua Lipa ihrer Heimat Kosovo den Rücken kehrt Mit ihrem Open-Air-Festival begeisterte der Weltstar viele Fans in Kosovo. Nun stellte ihr Vater den Behörden inakzeptable Forderungen – und löst eine politische Kontroverse aus. Enver Robelli

Die weltweit bekannteste Kosovarin beim ersten Sunny Hill Festival in Pristina (2018). Foto: Armend Nimani (AFP)

Für kosovarische Jugendliche ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, Musikfestivals in Europa zu besuchen. Wer sich im Schengen-Raum aufhalten will, benötigt ein Visum. Um die begehrte Einreisebewilligung zu erhalten, braucht man viel Geduld: Freie Termine bei den westlichen Botschaften in Kosovos Hauptstadt Pristina gibt es mit etwas Glück erst im September oder Oktober. Gesuche werden oft grundlos abgelehnt.