Paraguay trotzt Peking – Warum Paraguay der letzte Verbündete Taiwans in Südamerika geblieben ist Das südamerikanische Land versucht zum Missfallen Chinas, ein treuer Freund von Taiwan zu sein – doch der Preis dafür ist hoch. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen schenkt dem gewählten Staatschef Paraguays, Santiago Peña, ein Velo. Foto: AFP

Auf den ersten Blick ist es nur eine Randnotiz: Santiago Peña, der zukünftige Präsident von Paraguay, ist noch vor seinem Amtsantritt zu Besuch in Taiwan. Fünf Tage Gespräche, Veranstaltungen und Treffen. Händeschütteln, freundliche Worte und schnell noch ein Foto. So weit, so unspektakulär. Es wäre jedoch ein grosser Fehler, den Besuch als unwichtig abzutun. Er hat Konsequenzen für Paraguay und Taiwan, für ganz Süd- und Lateinamerika, ebenso wie für China, Asien, vielleicht sogar für die ganze Welt.