Kleine Narben, kurze Spitalaufenthalte – Warum Operationsroboter auch in Basel im Trend sind Da Vinci, Mona Lisa und Carlo: So heissen die Roboter, die am Uni- und Claraspital im Einsatz sind. Andrea Schuhmacher

Chirurgen von Clarunis, dem Universitären Bauchzentrum Basel, führten im Juni zum ersten Mal eine Tumoroperation an der Leber mit einem Roboter durch. Foto: zvg

Der Trend in Richtung Robotisierung ist unaufhaltsam. Nicht nur im Café oder im Kundenservice, sondern auch im Operationssaal. In Basel operieren Ärzte seit fast zehn Jahren mithilfe von Robotern. Im Jahr 2014 führte das Unispital Basel erstmals eine Bypass-Operation am Herzen mithilfe eines Roboters durch. Wie Clarunis, das Universitäre Bauchzentrum Basel, nun mitteilt, konnte im Juni dieses Jahres im Claraspital erstmals eine komplexe Tumoroperation an der Leber mithilfe eines Roboters durchgeführt werden.

Im Uni- und Claraspital sind heute insgesamt drei Arten von Operationsrobotern im Einsatz: Mona Lisa, Carlo und Da Vinci. Mona Lisa wird unter anderem in der Urologie eingesetzt, Carlo bei hochpräzisen Knochenschnitten und Da Vinci für komplexe Operationen in diversen Disziplinen. Mit der Hilfe von Letzterem konnten einer 76-jährigen Patientin ein längerer Spitalaufenthalt und grössere Narben erspart werden.

Präziser und schonender Eingriff

Sie litt unter einem seltenen Tumor, der aus hormonbildenden Zellen entsteht. Eine Metastase hatte sich tief in ihrer Leber eingenistet. Um eine weitere Streuung zu verhindern und das Wachstum der Krebszellen zu stoppen, war die Entfernung einer funktionellen Leberhälfte notwendig – und zwar schnell.

Diese Art von Operation ist aber alles andere als einfach. In den meisten Spitälern werde sie bislang über einen grossen Bauchschnitt vorgenommen, teilt Clarunis weiter mit. Für die Patienten ist dies mit Schmerzen und einem 10- bis 14-tägigen Spitalaufenthalt verbunden. Das wollte man der 76-jährigen Patientin ersparen – und so entschied sich Beat Müller, Chefarzt Viszeralchirurgie von Clarunis und Experte auf dem Gebiet der Roboterchirurgie, zusammen mit seinem Team für den Einsatz von Da Vinci.

Beat Müller, Chefarzt Viszeralchirurgie von Clarunis und Experte auf dem Gebiet der Roboterchirurgie, ist überzeugt: «Die Roboterchirurgie wird sich auch in der komplexen Leberchirurgie durchsetzen.» Foto: zvg

Die fünfstündige Operation war gemäss den Clarunis-Ärzten ein Erfolg. Zunächst wurden die Instrumente über acht Millimeter breite Zugänge in die Bauchhöhle eingebracht. Deren Bewegungen wurden über die Roboterarme vom Chirurgen direkt gesteuert. Da Vinci erlaubt dank der 3-D-Kamera mit zehnfachem Vergrösserungseffekt und der sehr beweglichen Instrumente ein äusserst sorgfältiges Arbeiten. «Der Eingriff war präziser und deutlich schonender für die Patientin, was ihre Erholung nach einem so grossen Baucheingriff deutlich beschleunigte», sagt Beat Müller.

Tatsächlich konnte die Patientin bereits nach sechs Tagen nach Hause gehen. Anstelle eines grossen Bauchschnitts hatte sie ein paar kleine Schnitte am Bauch sowie einen kleinen Kaiserschnitt, durch den das entfernte Lebergewebe geborgen wurde. Beat Müller, der in diversen Studien die Vorteile dieser minimal-invasiven Technik untersucht hat, ist überzeugt: «Die Roboterchirurgie wird sich auch in der komplexen Leberchirurgie durchsetzen.»

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

