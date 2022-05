Geheimtipps und Destinationen – Warum nicht mal mit einer No-Name-Airline in die Ferien fliegen? Es müssen nicht immer Edelweiss oder Swiss sein: Jetzt bringen einige unbekanntere Fluggesellschaften Sonnenhungrige zu spannenden Zielen. Wir stellen sieben Airlines und ihre Destinationen ab der Schweiz vor. Markus Fässler

People’s: Von Altenrhein nach Olbia, Sardinien

People’s. Foto: PD

Laura fliegt vom Mini-Airport am Bodensee zu verschiedenen Sommerferiendestinationen, etwa nach Olbia in Nordsardinien. Laura ist eine Maschine vom Typ Embraer 170 mit 76 Sitzplätzen der Fluggesellschaft People’s. Der Jet des brasilianischen Herstellers erreicht mit zwei Triebwerken eine Reisegeschwindigkeit von 851 Stundenkilometern.

Nach Olbia geht es mit dem Veranstalter High Life Reisen jeweils samstags vom 14. Mai bis zum 15. Oktober 2022. Vom 6. bis zum 27. August bietet People’s zudem ein Nur-Flug-Angebot an. Übrigens: Von einem kleinen Flughafen aus in die Ferien zu fliegen, bringt einige Vorteile mit sich, zum Beispiel günstige Parkmöglichkeiten und kurze Check-in-Zeiten.

peoples.ch

Lübeck Air: Von Bern nach Usedom, Deutschland

Lübeck Air. Foto: PD

Im Sommer kann man auch im Norden Badeferien verbringen. Ein guter Tipp ist Usedom. An die Ostsee kommt man dank der neuen Verbindung zwischen Bern Airport und Heringsdorf. Vom 28. Mai bis zum 22. Oktober 2022 bedient Lübeck Air die Strecke mit einer Turboprop ATR 72 des französisch-italienischen Konsortiums Avions de Transport Régional.

Die Flüge führt die dänische Partner-Airline Air Aisle durch. Im Flugzeug finden 60 Personen Platz. Auf die Insel in Mecklenburg-Vorpommern geht es jeweils samstags.

luebeck-air.de

Air Cairo: Von Basel nach Hurghada, Ägypten

Air Cairo. Foto: PD

Der Badeort am Roten Meer ist ein Ganzjahresziel. Hin kommt man ab dem Euro-Airport Basel-Mülhausen-Freiburg mit dem Airbus A320 und dem Airbus A320neo von Air Cairo. Die Airline steuert Hurghada während des Sommerflugplans 2022 bis 28. Oktober jeden Freitag an.

Die ägyptische Fluggesellschaft wurde 2003 gegründet, operiert derzeit mit zehn Flugzeugen und bedient 25 nationale und internationale Ziele.

aircairo.com

Air Arabia Maroc: Von Basel nach Casablanca, Marokko

Air Arabia. Foto: PD

Wer im Sommer Marokko erleben möchte, kann unter anderem mit Air Arabia Maroc vom Euro-Airport Basel nach Casablanca fliegen. Im Mai geht es jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag in das nordafrikanische Land. Die Flüge zur marokkanischen Drehscheibe werden bis 28. Oktober 2022 durchgeführt. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320 mit einer maximalen Kapazität für 180 Passagiere.

Bei Air Arabia Maroc handelt es sich um ein seit 2009 bestehendes Joint Venture von Air Arabia und marokkanischen Investoren.

airarabia.com

Corendon Airlines Europe: Von Basel nach Chania, Kreta

Corendon Airlines. Foto: PD

Mit der Stadt im Westen von Kreta taucht ein neues Ziel im diesjährigen Sommerflugplan des Euro-Airports Basel auf. Corendon Airlines Europe bedient Chania auf der grössten griechischen Insel. Im Einsatz: eine Boeing 737-800. In den Süden geht es bis 28. Oktober jeweils dienstags und freitags.

Corendon wurde Anfang 2000 als Reiseveranstalter in den Niederlanden gegründet und führte 2005 den ersten Flug ab Eindhoven durch. Zu Corendon Airlines gehören drei verschiedene Fluggesellschaften, Corendon Airlines Europe betreibt dabei eine Flotte von neun Boeing 737-800.

corendonairlines.com

Air Malta: Von Zürich nach Malta

Air Malta. Foto: PD

Das Inselreich östlich von Sizilien ist dank des vorteilhaften Klimas eine typische Ganzjahresdestination. Dementsprechend fliegt Air Malta von Januar bis Dezember täglich ab Zürich nach Malta. Die seit 1974 bestehende Airline verfügt über acht Flugzeuge. Für die Verbindungen nach Zürich kommen die beiden Airbus A320neo und Airbus A320ceo zum Einsatz. Beide verfügen über Platz für bis zu 180 Passagiere und erreichen eine Spitzengeschwindigkeit von 833 Stundenkilometern.

In naher Zukunft will man die A320ceo durch deren Weiterentwicklung A320neo ersetzen. Seit der Gründung brachte Air Malta bis heute über 56 Millionen Passagiere nach Malta.

airmalta.com

Air Corsica: Von Zürich nach Ajaccio, Korsika

Air Corsica. Foto: PD / Bonifacio.fr

Zu einer Premiere kommt es dieses Jahr am Flughafen Zürich: Erstmals fliegt Air Corsica im Juli und August ab Zürich nach Ajaccio auf Korsika. Zum Einsatz kommt dabei eine A320 mit 180 Plätzen des französischen Flugzeugherstellers Airbus. Im Juli startet die Maschine immer am Samstag, im August dann am Dienstag und am Samstag in Richtung Ajaccio, dem Geburtsort von Napoleon Bonaparte.

1989 gegründet, verfügt die korsische Airline heute mit fünf Airbus A320 und sechs ATR72-500s über insgesamt elf Flugzeuge und bedient neben London und Brüssel diverse Ziele auf dem französischen Festland.

aircorsica.com

Flybair: Von Bern nach Jerez de la Frontera, Andalusien

Flybair Foto: Christian Pfander

Der Sherry, die Königlich-Andalusische Reitschule und der Flamenco sind drei gute Gründe, nach Jerez de la Frontera zu reisen. Zudem ist die Stadt im Süden Spaniens ein optimaler Ausgangspunkt für Ausflüge an die Strände der Costa de la Luz und zu Hotspots wie Cádiz. Vom 18. September bis zum 23. Oktober 2022 kann man direkt vom Bern Airport aus nach Jerez de la Frontera fliegen.

Möglich macht es Flybair, die erste virtuelle Fluggesellschaft der Schweiz, in Zusammenarbeit mit Belpmoos Reisen. Bedient wird die Strecke jeweils sonntags von der dänischen Charterairline Air Aisle mit einer Turboprop ATR 72.

flybair.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.