Von Sylt bis Usedom – Warum nicht mal Badeferien in Deutschland planen? Vielleicht spielt das Wetter nicht immer mit. Aber Schweizerinnen und Schweizer finden zusehends Gefallen an den Traumstränden der Nord- und Ostsee. Fünf Tipps. Markus Fässler , Mitarbeit Christoph Ammann

5 Kilometer lang und angenehme Wassertemperaturen: Der flach abfallende Strand von Graal in der Nähe der Hansestadt Rostock ist im Sommer ein beliebtes Badeferienziel für Familien. Foto: Getty

Steife Brise, peitschender Regen und kühle Temperaturen: Wer an die Nord- und Ostsee denkt, hat oft schlechtes Wetter und ein stürmisches Meer vor Augen. Badeferien in Griechenland oder Spanien? Gerne. Aber an die Strände von Nord- oder Ostdeutschland, so das Vorurteil, reisen nur Wetterfeste.