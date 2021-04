Ladestationen für E-Autos – Warum nicht die Fahrleitungen des ÖV nutzen? Die Politik in Basel-Stadt diskutiert darüber, 4000 weitere Ladesäulen zu installieren. Für LDP-Politikerin Nicole Strahm geht dies zu weit. Sie kontert mit einer anderen Idee nach dem Vorbild Luzerns. Jan Amsler

Beispiel Kriens: Die Ladesäule zapft den Strom der Trolleybus-Oberleitung an. Foto: zvg/CKW

Basel-Stadt will aufholen. Vergangenen Mittwoch hat der Grosse Rat ein Darlehen bewilligt, mit dem die IWB in den kommenden fünf Jahren 200 Ladesäulen für Elektroautos in Betrieb nehmen sollen. Ausserdem muss der Regierungsrat innert dreier Monate zu einer Motion der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) Stellung beziehen, die zusätzliche 4000 Ladestationen in öffentlichen und privaten Parkhäusern sowie Einstellhallen fordert.

Letzteres geht einigen des Grün-Alternativen Bündnisses, aber auch den Liberalen zu weit. LDP-Grossrätin Nicole Strahm-Lavanchy kontert das Vorhaben mit einer anderen, kostengünstigeren Idee: Die Riehenerin will vom Regierungsrat prüfen lassen, ob und in welchem Umfang Ladestationen eingerichtet werden könnten, die den Strom von den Tram-Oberleitungen beziehen. Dadurch fielen aufwendige Baggerarbeiten weg. Und weil dort schon Gleichstrom fliesst, sind die Voraussetzungen für die Schnellladefunktion ideal: In zehn Minuten ist ein leerer Stromtank für 100 Kilometer gefüllt.