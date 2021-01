Am 17. September 2020 interimistisch (!) berufen: Marc Zehntner.

Was ist denn in Marc Zehntner gefahren, dass er sich nun Direktor des Historischen Museums Basel nennt? Auf der Website des Museums, auf Linkedin, ja sogar im Staatskalender ist aus dem per 12. Oktober 2020 zum interimistischen Direktor ernannten 48-jährigen Ökonomen im Handumdrehen ein Direktor geworden.

Obwohl er nie von einer ordentlichen Wahlkommission berufen wurde, wie es gesetzlich für die Wahl eines Museumsdirektors vorgeschrieben ist.

Obwohl er seine Stelle einzig und allein den beiden Leiterinnen des Amtes für Kultur verdankt, die ihn in einem Hauruckverfahren an die Spitze des Museums gehievt haben. Ja, dem Vernehmen nach war auch die Kommission des Historischen Museums zu der Wahl konsultiert worden. Aber der Kandidat wurde von Sonja Kuhn und Katrin Grögel portiert und schliesslich gegen andere Kandidaten der Kommission auch durchgesetzt.