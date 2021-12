Basler Strafgericht – Warum nahm er die zugedröhnte Frau in seine Wohnung? Das Strafgericht musste am Dienstag den Fall einer angeklagten Schändung beurteilen. Dieses Mal stand nicht einmal Aussage gegen Aussage. Mirjam Kohler

Hier irrte die junge Frau am Abend des 19. Dezember 2020 umher. Symbolbild: Dominik Plüss

Die Richterin zieht eine schwarze Stoffhose aus einem braunen Couvert der Beweissicherung. «Gehören diese Hosen Ihnen?», fragt sie den Beschuldigten. Er zeigt sich unentschlossen. «Sie riecht relativ stark nach Deo. Können Sie daran riechen? Vielleicht hilft das der Erinnerung.» Der Beschuldigte riecht an der Hose. Einen Erkenntnisgewinn bringt die Schnüffelprobe nicht.

Die Hose ist ein Streitpunkt in diesem Gerichtsverfahren. Beziehungsweise vielmehr die Frage, ob sie am Abend des 19. Dezember 2020 getragen wurde. Ja, sagten mehrere Zeugen. Nein, sagte der Beschuldigte vor dem Basler Strafgericht. Die Frau, die er an diesem Abend in seine Wohnung gebracht habe, habe ihren Mantel ausgezogen und sei dann nur mit Unterwäsche bekleidet vor ihm gestanden. Danach sei sie in sein Bett gegangen und habe geschlafen oder sich schlafend gestellt. Er habe TV geschaut.