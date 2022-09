Federer und die Luxusbotschafter – Warum Nadal selbst auf dem Platz seine Millionen-Uhr trägt Der Spanier stellt auf dem Court eine sündhaft teure Uhr zur Schau, Formel-1-Star Lewis Hamilton benutzt seine Zeitmesser als Protestmittel. Christian Brüngger Simon Graf

1 Million teuer, sofort ausverkauft: Nadals RM 27-04 Tourbillon TitaCarb von Richard Mille (Version blaues Band). Foto: Martin Bureau (Getty Images)

Rafael Nadal – Achtung, Diebe!

Gibt sich Rafael Nadal sonst so bescheiden, tritt er auf dem Court mit seiner Uhr ganz protzig auf: Auch am US Open trägt er am rechten Handgelenk seine RM 27-04 Tourbillon TitaCarb von Richard Mille, die auf 50 Stück limitiert ist und trotz des stolzen Ladenpreises von einer Million Euro sofort ausverkauft war. Bei Online-Uhrenplattformen wird sie «pre-owned» aktuell für über 2,5 Millionen Euro angeboten.