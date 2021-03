Abstimmung über Kanton – Warum Moutier nicht weiss, wo es hingehört Keine Gemeinde tickt so wie Moutier. Eine Leseanleitung für den zerstrittenen Ort im Jura, der zum neunten Mal über seine Kantonszugehörigkeit abstimmt. Stefan von Bergen

Eingeklemmt zwischen Juraketten und heftigen Fronten: Fahnen des Kantons Jura an Fassaden des derzeit noch bernischen Industriestädtchens Moutier. Foto: Adrian Moser

Die Idee ist ziemlich verrückt. Orianne Grimm schlägt vor, ihren Wohnort Moutier im Berner Jura aufzuteilen. In zwei gleichnamige Gemeinden – ein bernisches und ein jurassisches Moutier. «Es ist schon heute eine Realität, dass Moutier in ein probernisches und ein projurassisches Lager gespalten ist», erklärt die 36-jährige Pflegefachfrau an ihrem Küchentisch.

Dass die Abstimmung vom 28. März über Moutiers allfälligen Wechsel zum Kanton Jura endlich Klärung und Ruhe bringt, das bezweifelt Orianne Grimm. Sie hat den Glauben daran verloren, dass sich Moutiers Dauerkonflikt mit einer Volksbefragung lösen lässt. «Jede der bisher acht Abstimmungen über die Kantonszugehörigkeit hat in den letzten 40 Jahren jeweils knapp 50 Prozent frustrierte Verlierer geschaffen», sagt sie.