Historischer Hintergrund – Warum mögen wir die Wikinger so sehr?

Historischer Hintergrund – Warum mögen wir die Wikinger? Sie sind beliebt in TV-Serien, jetzt kommt der Kinofilm «The Northman». Was wissen wir über die Wikinger, und wie viel historische Realität steckt in der Fiktion? Alexandra Bröhm

Die Serie «The Last Kingdom» war in der dritten Märzwoche weltweit am beliebtesten auf Netflix. Foto: Netflix

Ragnar, Uhtred, Leif, Lagertha und jetzt Amleth – Helden und Heldinnen aus der Wikingerzeit sind in den letzten Jahren in Filmen, TV-Serien und Games omnipräsent und äusserst erfolgreich. «The Last Kingdom» schaffte es auf Netflix Mitte März zur meistgeschauten Serie weltweit. Mehr als 48 Millionen Stunden verbrachte das Publikum in der dritten Märzwoche mit den Abenteuern von Uhtred. Die «Assassin’s Creed»-Game-Reihe gibt es seit 15 Jahren, jener Teil, in dem es um die Wikinger geht, verkaufte sich bisher am allerbesten. Am 21. April kommt mit «The Northman» nun noch ein Wikingerfilm auf die grosse Leinwand.