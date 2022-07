Blaufahrten – Warum man mit Velo-Fahrverbot trotzdem noch ans Lenkrad darf Setzt man sich betrunken auf sein Velo oder gefährdet man den Verkehr anderweitig schwer, kann es sein, dass man ein Velo-Fahrverbot bekommt – aber noch Auto fahren darf. Linus Schauffert

Bei trunkenem Velofahren kann man auch den Führerausweis für das Auto verlieren. Foto: Lucia Hunziker

Für vier Monate darf Mark Schmidt (Name geändert) nicht mehr Velo fahren. Auch das Lenken von Leichtmotorfahrrädern – also langsamen E-Bikes – und Elektro-Stehrollern ist ihm untersagt. Doch: Mit seinem Auto darf er sich wie gehabt fortbewegen. Das erscheint im ersten Moment ungewöhnlich. Ein Blick in das Strassenverkehrsgesetz (SVG) und die Verkehrszulassungsverordnung (VZV) offenbart jedoch, dass man als betrunkener Verkehrsteilnehmer auf dem Velo mit einem blauen Auge davonkommen kann.

Was war das Vergehen?

Das lässt sich nicht abschliessend beantworten, äussert sich doch die Kantonspolizei Basel-Stadt aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes nicht zum konkreten Fall. Und dennoch lässt die Meldung über das Fahrverbot, welches kürzlich im Kantonsblatt erschien, Rückschlüsse auf das Vergehen zu. Dort heisst es, dass sich die konkrete Verfügung betreffend «Fahrverbot für Fahrräder, Leichtmotorfahrräder und Elektro-Stehroller» auf den Artikel 19 des SVG sowie den Artikel 36 f. der VZV bezieht.

Wie lautet die gesetzliche Grundlage?

Laut Gesetz kann «einem Radfahrer, der den Verkehr schwer oder mehrmals gefährdet hat oder in angetrunke­nem Zustand gefahren ist», das Velofahren untersagt werden. Die Verordnung konkretisiert zudem, dass ein Fahrverbot von mindestens einem Monat angeordnet werden muss, sollte die Person 0,8 Promille oder mehr im Blut haben oder aufgrund von Betäubungs- oder Arzneimitteln in einem fahrunfähigen Zustand sein. Letztere Regelung gilt jedoch nur für das Führen von Mo­torfahrzeugen, für die ein Führerausweis nicht erforderlich ist.

Kann man auf dem Velo den Führerausweis verlieren?

Ja, auch Personen, die sich mit dem Velo fortbewegen, können ihren Führerausweis verlieren. Und zwar bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille oder mehr. Denn in diesen Fällen besteht laut Kantonspolizei Basel-Stadt «aufgrund der starken Alkoholgewöhnung der Verdacht einer Suchtproblematik». Jedoch wird noch vor dem allfälligen Ausweisentzug eine verkehrsmedizinische Fahreignungsabklärung eingeleitet, die schliesslich über das Strafmass entscheidet.

Was ist auf dem Velo verboten?

Einige grundsätzliche Regeln sollten alle Velofahrerinnen und Velofahrer kennen, wollen sie problemlos durch den Verkehr kommen: Generell darf man Velo fahren bis zu einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille. Wird ein höherer Wert festgestellt, darf die Fahrt nicht fortgesetzt werden, und man wird zudem verzeigt. Das gilt im Übrigen auch für langsame E-Bikes und Elektro-Stehroller. Ist man zu zweit mit dem Velo unterwegs, so muss im Strassenverkehr auf den gemütlichen Austausch nebeneinander verzichtet werden. Gestattet ist paralleles Fahren nur auf Radwegen, in besonders dichtem Verkehr oder in Gruppen von über zehn Personen. Es ist für Velofahrerinnen und Velofahrer auch verboten, zwischen der Abenddämmerung und der Tageshelle ohne entsprechendes Licht zu fahren. Dieses muss vorne weiss, hinten rot und auf 100 Meter zu sehen sein.

Und was ist erlaubt?

Was vielen nicht bekannt ist: Als Velofahrerin oder Velofahrer darf man den Fussgängerstreifen benutzen. Benutzen heisst hier, dass man ihn befahren darf. Wer allerdings vom Vortrittsrecht Gebrauch machen will, muss vom Zweirad absteigen. Auch ist es erlaubt, sein Velo auf dem Trottoir abzustellen. Wichtig ist dabei allerdings, dass ein Raum von mindestens 1,5 Meter für die Fussgänger frei bleibt. Zuletzt ist es Velofahrerinnen und Velofahrern erlaubt, schneller als die vorgegebene Geschwindigkeit zu fahren. Für sie gibt es grundsätzlich keine Bussen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Allerdings muss man stets darauf achten, dass das eigene Tempo den Umständen angepasst ist.

