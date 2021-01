Zuerst überfordert und krank im Spital, feiert Boris Johnson bei den Impfungen das grosse Corona-Comeback. Illustration: Kornel Stadler

Die Story ging um die Welt: Frauen sind in der Corona-Krise die besseren Regierungschefs. Kaum eine Zeitung verzichtete auf die süffige Schlagzeile und kaum eine Ehefrau auf einen triumphalen Kommentar.

Die These war auch gut gestützt: Angela Merkel hatte Deutschland mit viel Umsicht durch die erste Welle gelotst, ihre Auftritte sorgten für Bewunderung, die Infektions- und Todeszahlen blieben tief. In den Rankings zuoberst landeten auch Neuseeland, Finnland, Dänemark und Island, wo überall Frauen am Ruder standen.

Die Männer hingegen blamierten sich täglich mehr. Im besten Fall lavierten sie, polterten herum oder versanken im Pathos, im schlechtesten verharmlosten und logen sie – um dann selber an Covid zu erkranken.