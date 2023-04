«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum liegen afghanische Staatsgelder in der Schweiz? In Afghanistan herrschen eine Hungersnot sowie eine Wirtschaftskrise. Geld würde dringend benötigt. Doch über 3 Milliarden afghanisches Staatsvermögen liegen für die Bevölkerung unerreichbar in der Schweiz. Wie kommt es dazu? Jorgos Brouzos als Gast Mirja Gabathuler als Host Laura Bachmann als Produzentin

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Vor anderthalb Jahren haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Seither ist die Wirtschaft des Landes kollabiert, die Arbeitslosigkeit explodiert, Frauenrechte wurden abgeschafft, und gemäss Angaben des Welternährungsprogramms leiden über 22 Millionen Menschen an Hunger. Das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung.

Gleichzeitig wurde ein Teil des afghanischen Staatsschatzes eingefroren. 3,2 Milliarden Franken davon liegen bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Dieses Geld ist für die Menschen vor Ort unerreichbar, es kann weder für wirtschaftliche und humanitäre Hilfe eingesetzt werden, noch will man es an die Taliban übergeben.

Wie sind diese Milliarden in der Schweiz gelandet? Und was soll nun mit ihnen passieren? Diese Fragen beantwortet Wirtschaftsredaktor Jorgos Brouzos in einer neuen Folge «Apropos». Er hat zusammen mit Markus Häfliger zum afghanischen Vermögen in der Schweiz recherchiert. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.



Die ganze Recherche zu Kabuls Staatsgeldern in Basel: Abo Kabuls Staatsgelder in Basel Wie Afghanistans Milliardenschatz in der Schweiz landete

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.