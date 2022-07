Debatte um Personalmangel – Warum Lehrpersonen kapitulieren – und wie andere durchhalten In der Schweiz gibt es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Was sind die Gründe dafür? Und: Wie könnte der Beruf attraktiver werden? Zwei Aktive und zwei Ehemalige erzählen. Eveline Rutz Nina Fargahi Alessandra Paone

Xenia Müller: Die Einsteigerin

Sie ist dort angekommen, wo sie schon immer hinwollte – im Klassenzimmer. Xenia Müller ist neu im Beruf. Foto: Dominique Meienberg

Xenia Müller mag es, wenn im Klassenzimmer diskutiert und gelacht wird – wenn die Atmosphäre gut ist. «Ich hatte selbst eine lässige Schulzeit», sagt die 25-Jährige. Ihren Schülerinnen und Schülern will sie eine verlässliche Bezugsperson sein. Die einstige Pfadi-Leiterin ist noch nicht lange im Beruf. Seit Januar hat sie das pädagogische Diplom in der Tasche. Im Februar hat sie an der Sekundarschule Mattenbach in Winterthur ihre erste Stelle angetreten. Sie unterrichtet in einer ersten Klasse Deutsch, Englisch, Geschichte sowie bildnerisches Gestalten. «Genau meine Fächer waren ausgeschrieben», erzählt sie. «Ich musste nicht lange suchen.»