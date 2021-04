Kinder fragen Hicklin – Warum kreischt das Tram manchmal in den Kurven? Nach über 700 Beiträgen in dieser Rubrik verabschiedet sich unser Autor mit einem scharfen Ton. Martin Hicklin

Was quietscht hier so? Enge Kurven sind für Trams nicht immer geräuschlos zu bewältigen. Foto: Lucia Hunziker

Heute wollen wir davon erzählen, warum ein Tramzug in einer Schienenkurve ziemlich laut werden kann. Kurvenquietschen nennt man das durch Mark und Bein dringende Kreischen. Der scharfe Ton unterscheidet sich von all den anderen Roll-, Stoss-, Motoren- und Bremsgeräuschen, die ein Tram von sich geben kann.

Ein Tram ist eine Strassen-Eisenbahn. Es fährt mit seinen Rädern aus Stahl über Schienen aus Stahl. Viele Tonnen bewegen sich da – Eisen auf Eisen – durch die Stadt: Fahrgestelle, Motorantriebe und die Wagenkästen, in denen wir als Passagiere sitzen. Jede unebene Stelle und Delle auf der Schiene, jede überfahrene Kreuzung und Weiche hört man. Das Tram ist so was wie ein grosses Schlagzeug und Instrument in einem. Nicht alle hören seine Musik gern.