Weibliche Politkarrieren – Warum konservative Frauen so erfolgreich sind Marine Le Pen hat gute Chancen, französische Präsidentin zu werden. Sie wäre nicht die erste rechte Politikerin in einem einflussreichen Amt. Linke Parteien versuchen, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Bettina Weber

Kann auf überraschend viele Stimmen von jungen Frauen zählen: Marine Le Pen, Chefin des rechtspopulistischen Rassemblement National und Kandidatin für das höchste Amt Frankreichs, an einer Wahlveranstaltung in Reims Anfang Februar. Foto: Benjamin Girette (Bloomberg via Getty Images)

Im Team von Emmanuel Macron werden sie am heutigen Wahlsonntag nervös sein. Viel nervöser als gedacht. Denn der französische Präsident büsste in den vergangenen Wochen dramatisch an Beliebtheit ein, während seine Herausforderin Marine Le Pen laufend Boden gutmachte.

Auf einmal ist die Tochter des mittlerweile 93-jährigen Front-National-Gründers Jean-Marie Le Pen nicht mehr igitt, sondern mehrheitsfähig. Und hat erst noch die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben, wenn sie als erste Frau Frankreichs ins Élysée einziehen würde.