Kinder fragen Martin Hicklin – Warum kommt es zu glitzerndem Raureif? Damit Blätter, Zäune und Dächer mit wunderschönen Eiskristallen überzogen werden, muss das Wetter ganz bestimmte Merkmale aufweisen. Martin Hicklin

Raureif verwandelt die Landschaft in ein glitzerndes Winterwunderland (hier Hünibach am Thunersee).

Am Morgen gehen viele von uns ans Fenster, um zu sehen, wie sich der neue Tag ankündigt. Wir schauen nach, ob die Sonne aufgeht, ob schon Wolken oder Nebel am Himmel sind – oder es nach Regen oder gar Schnee aussieht. Und wir werfen einen Blick auf das Thermometer – falls vorhanden, um uns anzeigen zu lassen, wie warm wir uns anziehen sollten. Zeigt es unter null Grad an, dann gilt es, zu warmen Unterhemden und Pullovern zu greifen.

In der Winterzeit scheint es bei uns zwar seltener richtig kalt zu werden, aber es könnte doch sein, dass das Thermometer mal tiefer als sonst sinkt. Zum Beispiel auf etwa acht Grad unter null. Dann kann die Welt vor dem Fenster auch mal wunderbar verzuckert aussehen. Auf Dächern, Laub und Ästen liegt eine Decke aus glitzernden Eisnadeln und Kristallen in verschiedensten Formen. Die ersten Sonnenstrahlen lassen sie funkeln und blitzen, so lange, bis es wieder wärmer wird und der ganze Glitzerglanz schmilzt. Was wir da sehen, ist Raureif, und der gehört zu den schönsten Erscheinungen in der Winterzeit. In der Stadt vielleicht seltener zu sehen als auf dem Land, in den Bergen oder in der Nähe von Gewässern.