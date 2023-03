Uni-Studie zur Orgasmus-Lücke – Warum kommen Frauen beim Sex seltener zum Höhepunkt als Männer? Männer haben beim heterosexuellen Paarsex zu 94 Prozent oft bis immer einen Orgasmus, Frauen nur in 56 Prozent. Eine Studie der Universität Basel ging der Frage nach, wie es zu diesem grossen Unterschied kommt. Dina Sambar

Laut der Uni-Studie wird Sex noch viel zu oft mit Penetration gleichgesetzt. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ein Mann und eine Frau beschliessen, Sex zu haben. Statistisch gesehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann einen Orgasmus haben wird, sehr gross. Für die Frau sind die Chancen sehr viel kleiner. Gemäss verschiedenen Studien1 wird der Mann in über sieben von zehn Fällen immer oder sehr oft zum Höhepunkt kommen – die Frau nur in vier bis sieben Fällen. Doch weshalb gibt es diesen Unterschied zwischen den Geschlechtern, der in der Wissenschaft Orgasmus-Gap (Orgasmus-Lücke) genannt wird? Mit dieser Frage befasst sich eine noch unveröffentlichte Studie der Universität Basel.