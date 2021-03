Kinder fragen Hicklin – Warum knallt es, wenn man schneller als der Schall fliegt? Überholt ein Flieger seinen Schall, durchbricht er damit die Schallmauer. Was nur bildlich gemeint ist, denn eine Mauer gibt es da oben nicht. Dafür gibt es Schockwellen. Martin Hicklin

Überwindet jede Schallmauer: Ein F-18-Kampfflugzeug der US-Luftwaffe bei einer Luftakrobatik-Show in Long Island, New York. Foto: KEYSTONE

Wenn wir rufen, singen oder klatschen, erzeugen wir in der Luft fortlaufende Druckschwankungen. Sie pflanzen sich als Wellen fort. Stossen sie auf das Trommelfell in unserem Ohr, hören wir das als Schall. Wie schnell er sich ausbreitet, kennen wir von Gewittern. Da kann es eine ganze Weile dauern, bis wir nach einem mächtigen Blitz am Himmel auch den dazu gehörenden Donner hören. Da heisst es die Sekunden zählen. Denn das Licht ist mit gut 300’000 Kilometern pro Sekunde sofort da, dagegen legt eine Schallwelle in der Luft in dieser Zeit nur gerade 343 Meter zurück.