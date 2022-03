Einfluss der Körpergrösse – Warum kleine Männer leiden und wie man das ändern kann Grosse Männer haben Erfolg, kleine Männer Probleme: Warum das mehr als ein Klischee ist und was Eltern alles in Kauf nehmen, um ihren Söhnen das zu ersparen. Denise Jeitziner

Obwohl er mit seiner Grösse von um 1,70 Meter nur acht Zentimeter unter dem Durchschnitt liegt, muss sich der «Spider-Man»-Schauspieler Tom Holland immer wieder für sein Kleinsein rechtfertigen. Auch weil seine Partnerin Zendaya ihn überragt. Foto: Dave Benett (WireImage)

Tom Holland ist ein grosser Star: Er zählt zu den angesagtesten Jungschauspielern und hat die Hauptrolle in einem der erfolgreichsten Kino-Blockbuster aller Zeiten – «Spider-Man: No Way Home». Zugleich aber ist der 25-jährige Brite mit einer Körpergrösse zwischen 1,68 und 1,73 Meter (je nach Quelle) ein kleiner Mann. Und das scheint die Welt noch viel mehr zu interessieren.