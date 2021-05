«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum ist es für diese Frau so schwierig, Schweizerin zu werden? Eine 33-jährige Kosovarin will sich einbürgern lassen. Obwohl sie einen Grossteil ihres Lebens in der Schweiz verbracht hat, bleiben drei Anläufe ohne Erfolg. Was steckt dahinter? Mirja Gabathuler

Drei Mal versuchte sich Yllka Gashi in Hochdorf (LU) einbürgern zu lassen. Drei Mal scheiterte sie. Wieso? Bild: Tamedia / Urs Jaudas

Wer sich in der Schweiz einbürgern lassen will, muss in der Regel 10 Jahre hier gelebt haben, «erfolgreich integriert» und «mit den Schweizer Lebensverhältnissen vertraut» sein. So ist es nachzulesen auf der Webseite des Staatssekretariat für Migration. Doch der Entscheid darüber, wer erfolgreich integriert ist, wie dies nachzuweisen ist – und welchen weiteren Kriterien Einbürgerungswillige gerecht werden müssen – liegt in der Hand von Kanton und Gemeinden.

In Hochdorf im Kanton Luzern hat die 33-jährige Juristin und gebürtige Kosovarin Yllka Gashi (Name geändert) bereits den dritten Versuch, den Schweizer Pass zu erhalten, hinter sich. Drei Mal ohne Erfolg. (Lesen Sie hier ihre ganze Geschichte und einen Kommentar zum Thema)

Im Podcast «Apropos» erklärt Inland-Redaktorin Janine Hosp anhand dieses Falls, wie in der Schweiz eine Einbürgerung konkret abläuft. Weshalb an manchen Orten die Chancen für eine erfolgreiche Einbürgerung höher sind als an anderen. Und ob sich im Fall von Yllka Gashi ein weiterer Versuch lohnt.

