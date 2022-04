Als Kind wollte ich immer ein Junge sein. Phasenweise war ich sogar felsenfest davon überzeugt, ich sei einer, da gabs keine Widerrede. Dass ich lieber ein Junge als ein Mädchen sein wollte, mag wohl in meinem Fall vor allem damit zusammengehangen haben, dass ich in eine chauvinistische Kultur hineingeboren wurde, nämlich die kosovarische, in der das Weibliche und das Frausein nichts wert sind.