Gastbeitrag von Gottfried Locher – Warum ich als Christ aus der «Kirche» austrete Vor zwei Jahren gab der ehemalige evangelische Kirchenpräsident nach Belästigungsvorwürfen alle seine Ämter ab. Nun tritt er ganz aus der Landeskirche aus. Hier nimmt er erstmals Stellung. Meinung Gottfried Locher

«Um die Familie hatte ich Angst»: Gottfried Locher, ehemaliger Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK). Foto: Tomas Wüthrich (13 Photo)

Damit kein Missverständnis entsteht: In der weltweiten Kirche bleibe ich bis zu meinem hoffentlich seligen Ende. Die Kirche ist mir heilig. Ich bin ihr Anwalt, solange man mich sprechen lässt. Aber aus der staatlichen Körperschaft, aus der sogenannten Landeskirche, trete ich jetzt aus. Kirche und Landeskirche, das sind zwei Paar Schuhe. Den Landeskirchen geht es, gelinde gesagt, nicht gut. In Deutschland haben allein die Protestanten im letzten Jahr mehr Menschen verloren als je zuvor: eine halbe Million. Noch krasser ist der Rückgang in der Schweiz, da liegt der Anteil der Protestanten nur noch bei 20 Prozent, vom insgesamt marginalen Gottesdienstbesuch ganz zu schweigen.