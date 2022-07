Bei Brunnen in den See gestürzt – Warum hat es beim Axenstrassen-Unfallort nur ein einfaches Geländer? Beim schweren Unfall auf der Gotthard-Route durchbrach das Fahrzeug ein Geländer und stürzte 50 Meter in den See. Eine Leitplanke gab es nicht. Ein Kenner sagt, warum. Matthias Chapman

Ein sogenanntes Staketengeländer sicherte an der Strasse die steil und felsig abfallende Stelle, wo das Auto abstürzte. Weiter Richtung Brunnen ist eine Leitplanke (Mitte oben) zu erkennen. Foto: AFBN Webcam/Screenshot Blick.ch

Es ist ein Albtraum für Autofahrerinnen und Autofahrer. Man gerät in steiler Umgebung an den Strassenrand, und die dortige Abschrankung hält nicht. Passiert so am gestrigen Sonntag auf der Axenstrasse wenige Hundert Meter vor Brunnen im Kanton Schwyz. Ein Fahrzeug touchierte rechts die Felswand, geriet anschliessend auf die Gegenfahrbahn und durchbrach dort ein sogenanntes Staketengeländer. Eine Abschrankung, die sicher Velofahrer bei Stürzen aufhält, wohl auch Motorradfahrerinnen, die nicht in allzu steilem Winkel auf die Abschrankung prallen. Ein Auto, das in steilem Winkel und mit Tempo (an der betreffenden Stelle gilt Tempo 80) dort aufprallt, hält es aber nicht.

Vor Brunnen in den See gestürzt Infos einblenden Das Unfallauto sei am Sonntagmittag von Süden her kommend in Richtung Brunnen unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Schwyz gestern mit. Beim Wolfsprung sei es rechts in die Felswand geprallt. Der Wagen schleuderte laut Mitteilung über die Gegenfahrbahn, durchschlug ein Geländer und stürzte rund 45 Meter in die Tiefe. Zur Unfallursache machte die Polizei noch keine Angaben. Ebenso ist bis anhin unklar, wie viele Menschen sich in dem Auto befunden hatten. Die Suche nach Vermissten wurde dadurch erschwert, dass der Vierwaldstättersee bis zu 180 Meter tief ist. Ein loses Rad des Unfallfahrzeugs traf den Angaben zufolge ein entgegenkommendes Auto. Die Beifahrerin in dem Wagen erlitt leichte Verletzungen. (sda)

Bilder vom Unfallort zeigen, dass nur wenig weiter Richtung Brunnen festere Leitplanken die Strasse zum See sichern. Stellt sich die Frage: Warum gab es nicht auch an der Unfallstelle die massiveren Leitplanken? Beim Kanton Schwyz verweist man auf den Bund, dieser sei für die Axenstrasse verantwortlich. Das Bundesamt für Strassen hat auf Anfrage noch keine Antwort gegeben.

Hat der Wucht des Aufpralls nicht standgehalten: Das Staketengeländer beim Unfallort. Foto: Kantonspolizei Schwyz

Hinweise kriegt man aber von Leuten, die im Bereich Strassensicherung tätig sind. «Ich gehe davon aus, dass man dieses Staketengeländer vor Jahren so verbaut hat. Das war damals noch üblich», sagt ein Zentralschweizer Unternehmer, der im Bereich Leitplanken und passive Sicherheit auf Strassen tätig ist. Er will nicht namentlich genannt werden.

Offenbar erachtete man die Sicherung zur Bauzeit als genügend. Die Normen und Standards für Strassensicherungsysteme werden aber laufend erneuert. Es ist jedoch nicht möglich, ständig das ganze Schweizer Strassensystem punkto Sicherheit unmittelbar auf den neuesten Stand zu bringen. Das macht Pierre Rime im Gespräch klar. Auch er ist Unternehmer und beim Schweizer Fachverband für Sicherheit auf Strassen (VSS) engagiert. Dort leitet er die Fachkommission passive Schutzsysteme, also auch den Bereich Leitplanken.

Axenstrasse, eine «Problemmeile» des Schweizer Verkehrssystems Infos einblenden Die Axenstrasse ist eine wichtige Verbindung auf der Nord-Süd-Achse. Sie führt von Brunnen im Kanton Schwyz dem Urnersee entlang nach Flüelen im Kanton Uri. Wegen Felsstürzen und Steinschlag muss sie immer mal wieder gesperrt werden. Millionen wurden in den letzten Jahren in die Sicherung der Strecke investiert. Trotzdem sieht ein längerfristiges Projekt die teilweise Verlegung in den Berg vor. Zwei Tunnels (Morschach und Sisikon werden umfahren) führen dann von Brunnen bis nach Flüelen. Das Bundesamt für Strassen (Astra) rechnet frühestens 2031 mit einer Eröffnung. Kostenpunkt: Stand jetzt wird mit rund einer Milliarde Franken gerechnet. (cpm)

Wie und wann also finden solche «Upgrades» statt? Der Zentralschweizer Unternehmer sagt es so: «Die passiven Sicherungssysteme werden jeweils an die neuesten Normen und Standards angepasst, wenn sowieso Sanierungen anstehen. Beim betreffenden Strassenabschnitt hat es aber vermutlich nie eine Sanierung oder Erneuerung gegeben.» Nach dem Unfall müsse der Abschnitt an der Axenstrasse jetzt sowieso saniert werden, also zumindest das Sicherungssystem. «Nun dürfte eine Leitplanke zum Einsatz kommen.»

Beim Entscheid, welches Sicherungssystem eingesetzt wird, spielen diverse Faktoren eine Rolle. «Unter anderem, wie viel Verkehr an der entsprechenden Stelle passiert und wie wichtig der Strassenabschnitt für den Verkehr ist», sagt der Unternehmer.

Seit Jahrzehnten sind Strassensicherungssysteme immer wieder ein Thema. Ob auf Passstrassen, wo es teilweise trotz steil abfallendem Gelände keine Leitplanken gibt. Oder auch auf Autostrassen mit Gegenverkehr, aber ohne Mittelleitplanke. Klar ist auch: Passive Sicherheitssysteme können nicht alle schlimmen Unfälle verhindern. So sagt der Leitplankenbauer, der die Axenstrasse selber kennt: «Bei diesem Unfall war wohl viel Pech im Spiel. Es ist schon ungewöhnlich, dass ein Fahrzeug an dieser Stelle offenbar in einem steilen Winkel aufs Geländer prallte. So war die Wucht entsprechend gross, und das Geländer wurde durchbrochen.»

Nach dem Unfall suchten Taucher und Helikopter im Urnersee nach dem verschwundenen Fahrzeug. Video: Tamedia (Keystone-SDA)

