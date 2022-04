«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum hält China an seiner Corona-Politik fest, obwohl sie nicht mehr haltbar ist? In Shanghai kritisieren immer mehr Menschen die Covid-Massnahmen als zu strikt und unmenschlich. Nun droht auch Peking ein rigoroser Lockdown. Eindrücke aus einer Stadt in Unruhe. Vivienne Kuster Mirja Gabathuler als Host , Lea Sahay als Gast aus Peking

In Shanghai herrscht seit Wochen ein Lockdown. Mittlerweile ist dieser verlängert auf unbestimmte Zeit. Unmut und Kritik wird laut, in den sozialen Medien kursieren Bilder von gespenstischen Szenen: Wohnblocks werden abgeriegelt, Kleinkinder von ihren Betreuungspersonen getrennt, die Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln ist ungenügend.

Auch in Peking geht jetzt die Angst vor drakonischen Massnahmen um. Seit Montag müssen mehrere Millionen Menschen in der Stadt zum täglichen Corona-Test. In einer neuen Folge von «Apropos» spricht die China-Korrespondentin der «Süddeuschen Zeitung», Lea Sahay, über die Stimmung in der chinesischen Hauptstadt. Und sie erklärt, weshalb die chinesische Corona-Politik zu scheitern droht.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

