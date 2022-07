Small Talk der Woche – «Warum habt ihr solche Angst vor Brüsten?» Von einem Kleid, das skandalisiert, bis zum Sommergetränk, das den Aperol Spritz vom Thron stösst: Hier kommt unser wöchentlicher Input für das launige Tischgespräch. Lisa Füllemann

Free the Boobs!

Schauspielerin Florence Pughs Outfit an einer Valentino-Fashionshow in Rom sorgte auf Social Media für Aufruhr. Foto: Jacopo Raule (Getty Images)

In einem pinken, bodenlangen Tüllkleid von Valentino besuchte die US-Schauspielerin Florence Pugh jüngst in Rom eine Fashionshow. Eigentlich ein makelloser Auftritt der 26-Jährigen – doch dann hagelt es auf Social Media plötzlich abschätzige und vulgäre Kommentare. Der Grund: Durch das teils transparente Kleid waren Pughs Brüste zu sehen. Und diese fanden einige Männer «zu klein». Oder hatten sonst ungefragt etwas an ihnen auszusetzen.